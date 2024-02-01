N-TV: Писториус «уже не может слышать» про поставки Taurus на Украину, Киеву не стоит на них рассчитывать

В немецком бундестаге парламентарии попытались надавить на министра обороны Бориса Писториуса по вопросам поставок ракет Taurus. В ответ политик заявил, что он «устал» от дебатов по этим ракетам, его возмущает, что «обсуждается только одна специальная система вооружения» и не берётся во внимание всё то, что Германия делает для Украины. Телеканал N-TV считает, что это плохой сигнал для Киева, который теперь не должен рассчитывать на выполнение своей просьбы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил перед бундестагом и ответил на вопросы депутатов относительно военного бюджета на 2024 год и помощь Украине. Немецкий телеканал N-TV отмечает, что министр заявил, что он «устал» от продолжающихся в стране дебатов по поставкам ракет Taurus на Украину. «Хотя Германия является вторым по величине сторонником Украины, обсуждается только одна специальная система вооружения», — указал Писториус в ответ на упрёки депутатов.

«Писториус больше не может слышать о дебатах по Taurus», — подводит итог телеканал, так как считает, что Германия не обязана поставлять всё, что у неё есть, и должна сохранить за собой «кусочек свободы и ответственности» при принятии решения по поставкам ракет Taurus Киеву. «Учитывая такое негативное отношение (к поставкам Taurus. — ИноТВ), ожидания Киева, скорее всего, снизятся ещё больше», — полагает немецкий телеканал.

В противоположность Писториусу и Шольцу, представляющих в коалиции СДПГ, «на поставке этих крылатых ракет настаивают зелёные и СвДП», отмечает N-TV. Они хотят внести в феврале на рассмотрение бундестага проект, призывающий правительство передать Киеву ракеты Taurus. Поддержку зелёные и либералы имеют от оппозиционного блока ХДС/ХСС. «Если вы серьёзно относитесь к Украине, то нужно принять это решение здесь, в немецком бундестаге», — предупреждает зелёных и либеральных коллег вице-президент блока ХДС/ХСС, депутат Йохан Вадефуль.

Кроме Taurus в немецком парламенте обсудили и остальные расходы на оборону. Писториус «приветствовал» утверждение рекордных расходов на оборону — €72 млрд, что позволило «впервые за десятилетия выполнить требования НАТО». Телеканал N-TV, однако, обращает внимание на то, что Писториус и его министерство продолжают игнорировать тот факт, что рекордные расходы на оборону обеспечены только кредитом — так называемым специальным фондом бундесвера на €100 млрд, взятым в 2022 году.

В 2028 году, когда фонд будет исчерпан, стране грозит «финансовая дыра» на €56 млрд, из-за этого «выступающие от ХДС/ХСС обвинили правительство в мошенничестве с финансированием вооружённых сил».