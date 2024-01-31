Bild: каждый второй немец уже поверил в угрозу со стороны России, но лишь каждый шестой знает, где ближайший бункер

Усилия правящей в Германии коалиции по нагнетанию российской угрозы приносят плоды, считает газета Bild. Последний опрос показал, что в реальность нападения России поверило 46%, чуть меньше (44%) считают её нереалистичной. По мнению издания, не все, однако, ответственно к ней готовятся: только 39% сделали запасы продуктов питания, и лишь 16% знают, где ближайшее бомбоубежище, продолжает газета.

Правительство Германии в лице Бориса Писториуса не перестаёт объяснять немцам, что «30 лет мира» после окончания холодной войны закончились — и немцам надо готовиться противостоять России. Таблоид Bild отмечает в связи с этим, что «предупреждения «светофорного правительства» о возможных планах нападения Владимира Путина оказывают воздействие!».

Так, новый опрос INSA показал, что «возможное нападение России на Германию беспокоит 46 процентов опрошенных», отрицательный ответ дали 44 процента. Больше, чем немцы, в среднем обеспокоены сторонники партий «Левые» и ХДС: 55% и 54% соответственно. Наименьшее воздействие призывы из Берлина оказали на сочувствующих партиям Вагенкнехт (ССВ) и «Альтернатива для Германии», отмечает немецкий таблоид.

В контексте возможного конфликта с Россией правительства Европы призывают жителей делать продуктовые запасы на чрезвычайный случай, например, это рекомендовали правительства Норвегии и Швеции. Bild указывает, что «в Германии, по данным опроса INSA, на сегодняшний день это сделали 39 процентов». Больше половины, 56%, не сделали этого, хотя «Федеральное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и гражданской защите (BBK) уже давно рекомендует запастись едой, водой, средствами гигиены, аптечкой и простым походным снаряжением».

Интересным газета считает, что только каждый шестой (15,9%) опрошенный знает в Германии, где находится ближайшее к его дому убежище на случай ракетного удара. Издание полагает, что это связано с тем, что «из около 600 бомбоубежищ в стране в настоящее время ни одно не готово к использованию». Bild напоминает, что в 2007 году совместным решением земель и федерации отказались от «функционального сохранения общественных убежищ».