Spiegel: «Альтернативу для Германии» немцы клеймят за экстремизм — но охотно вступают в её ряды

В нескольких землях Германии АдГ признана правой экстремистской организацией, против которой протестуют сотни тысяч людей. Тем не менее в партию вступает всё больше людей, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. По данным АдГ, в январе было подано около 2,5 тыс. заявлений на вступление, и сейчас партия насчитывает почти 41 тыс. человек.
Отделения АдГ в трёх федеральных землях Германии были отнесены местными ведомствами по охране конституции к категории подтверждённых правых экстремистских организаций, а на протесты против партии за последние недели вышел почти миллион человек. Тем не менее это не удерживает многих сторонников «Альтернативы для Германии» от вступления в партию, часть которой считается в стране ультраправой, пишет Der Spiegel.
Более того, рост численности партии продолжается с прошлого года. По данным АдГ, «новые заявления о вступлении в партию, полученные и введённые в систему» в период с 1 по 25 января, составили «около 2 500» — 1 900 из них только с 10 января. Отсылка к этому дню не случайна: именно тогда был опубликован отчёт о встрече под Потсдамом, на которой 25 ноября 2023 года присутствовали радикальные правые, в том числе политики АдГ. Людей, давно симпатизирующих партии, репортаж об этой встрече побудил вступить в неё, хотя впоследствии встреча вызвала протесты по всей стране.
Согласно данным, представленным «Альтернативой для Германии», в период с 20 по 24 января поступало от 137 до 202 заявлений в день. «Вполне вероятно, что такого не было с момента основания партии в 2013 году, когда за пять дней было получено около 800 заявлений», — отмечается в письменном сообщении АдГ на запрос Der Spiegel. И без того сильный рост, особенно со второй половины 2023 года, теперь усилился, а за последние несколько дней даже значительно увеличился. По данным федерального центра партии, с 1 января этого года в АдГ вступили чуть более тысячи новых членов, и сейчас партия насчитывает «чуть менее 41 000» человек.
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