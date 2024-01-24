Die Weltwoche: правительство Германии разжигает «охоту на ведьм» против демократически избранной оппозиции
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Это «светофорное правительство»*, это нужно понять, конечно, не заинтересовано в разговорах о собственных ошибках, слабостях или о том факте, что избиратели массово разбегаются от них. Поэтому это правительство, так сказать, свысока, ex cathedra** забросило лозунг: «Германия находится на грани краха из-за национал-социализма!» И теперь это правительство призывает население выйти на улицы против демократически избранной оппозиции.
Но не только это: члены этого правительства, правящих партий, а также оппозиция в кавычках — ХДС, которая с ними очень дружна, все они обсуждают, как отобрать деньги у оппозиции (АдГ. — ИноТВ), как её ограничить и лишить положенных ей постов. Так что здесь, так сказать, идёт «охота на ведьм» против оппозиции, призывая призраков немецкой истории, нагоняя страху в качестве превентивной меры. И это, кажется, сработало с частью населения, но, прежде всего, это захватило средства массовой информации!
И я нахожу это шокирующим, дамы и господа. Я сейчас полистал газеты, просмотрел и не вижу ни малейшего намёка на скептическое возражение против этой политически организованной массовой истерии, так сказать, привитой сверху. От читателей, от вас, от зрителей, дамы и господа, я получаю всевозможные критические аргументы, большое вам за это спасибо.
Кто-то даже прислал мне титульную страницу гэдээровской газеты Neues Deutschland 1989 года, то есть правительства Эриха Хоннекера, находившегося, так сказать, тоже в терминальной стадии существования и отчаянно призывавшего народ против «этих правых агитаторов, которые хотят уничтожить волшебную ГДР», выйти против этого на улицы. Дамы и господа, я говорю это сейчас как доброжелательный швейцарский наблюдатель со стороны: что-то не так в стране, когда правительство призывает к уличным боям, уличному сопротивлению оппозиции! Это показывает, что это правительство запуталось, что оно, так сказать, на последнем издыхании и что у него уже нет никаких аргументов.
Дата публикации 23 января 2024 года.
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