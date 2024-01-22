Die Welt: ЕС, страдающий от «нехватки демократии», и украинские беженцы не нужны Германии — немецкие правые

ЕС угрожает суверенитету Германии, считают немецкие правые. В новом интервью Алиса Вайдель подтвердила, что её партия «Альтернатива для Германии» будет добиваться или реформы ЕС, или выхода из него, по примеру Великобритании. Кроме того, Вайдель заявила, что у украинских беженцев «нет будущего в Германии». Die Welt указывает: в Берлине «федеральное правительство было встревожено этими заявлениями».

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что союзу европейских стран нужна реформа, для того чтобы исправить возникшую «нехватку демократии», сообщает Die Welt со ссылкой на британскую Financial Time. Конкретно правый политик полагает необходимым ограничение власти Еврокомиссии над странами блока.

«Если такая реформа невозможна, если мы не сможем восстановить суверенитет стран — членов ЕС, тогда решать должны граждане, как в Великобритании», — продолжила Вайдель в интервью британскому изданию. Тем самым она подтвердила, что «если АдГ придёт к власти в Германии, партия поддержит референдум о членстве в ЕС по образцу брексита», указывает немецкая газета.

Сам британский референдум о членстве ЕС Вайдель называет «полностью правильным» и «примером для Германии». Оценивая перспективы такого референдума, сопредседатель АдГ указывает, что «участие АдГ в правительстве неизбежно в долгосрочной перспективе» и партия обязательно поставит этот вопрос о нём, если будет участвовать в правительстве. По её словам, АдГ совместно с ХДС уже образуют правое большинство в стране и «ХДС не сможет и дальше отказываться признать это, особенно на Востоке».

Немецкая Die Welt указывает: «федеральное правительство было встревожено этими заявлениями». Руководитель аппарата Министерства экономики, госсекретарь Франциска Брантнер от партии зелёных следующим образом прокомментировала интервью Вайдель: «Решение о выходе Германии из Евросоюза, к которому, очевидно, стремится АдГ, ставит под угрозу основы нашего процветания».

Газета напоминает, что летом прошлого года на съезде партии «Альтернатива для Германии» в Магдебурге был утверждён список кандидатов для выборов в Европарламент и программа партии, в которой сообщалось, что партия «считает, что ЕС невозможно реформировать, и рассматривает его как провальный проект». Партия предлагает заменить ЕС «союзом европейских наций», в котором «будет сохраняться суверенитет государств-членов». Программа отстаивает право немцев на проведение референдума по сохранению членства в ЕС.

Остроту заявлениям Вайдель добавляет и то, что «АдГ сейчас имеет высокий рейтинг в опросах, и в нескольких восточногерманских федеральных землях партия могла бы стать самой сильной на выборах в региональные парламенты». Die Welt добавляет, что параллельно высокой популярности «Альтернативы для Германии» в стране продолжаются протесты против партии, которые усилились после сообщений о планах партии по массовой депортации людей иностранного происхождения из страны.

В интервью британской газете Вайдель тоже затронула тему миграции, в частности, заявила, что «примерно 1,1 миллиона украинских беженцев, которые сейчас живут в Германии, не имеют долгосрочного будущего в Германии». Выплату украинским беженцам пособий Вайдель считает политической ошибкой. «Все эти украинцы должны вернуться обратно, когда война закончится. Они в любом случае нужны для восстановления своей страны», — цитирует Вайдель Die Welt.