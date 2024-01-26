Писториус: Германия не готова к противостоянию российской угрозе

На фоне изменения ситуации с безопасностью больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в Европе будет царить мир, предупреждает немецкий министр обороны Борис Писториус. При этом на сегодняшний день Германия не готова к противостоянию будущим угрозам, исходящим в том числе и от России. Поэтому ей нужно повышать свою обороноспособность и, в частности, задуматься о возвращении воинской повинности, считает министр.

Испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в Европе будет царить мир, больше нельзя, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. В связи с этим Германии необходимо готовиться к возможным войнам, особенно на фоне угрозы со стороны России и других игроков. При этом на данный момент ФРГ не готова к противостоянию этим угрозам, передаёт его слова N-TV.

На фоне изменившейся ситуации должна измениться и та роль, которую играет бундесвер. Несмотря на послевоенный пацифизм, который свойствен немцам, необходимо начать открытую дискуссию о том, как повысить обороноспособность страны и, в частности, сделать общество более стойким, чтобы оно было способно себя защищать. Писториус также призвал рассмотреть возможность возвращения воинской повинности, которая была отменена в 2011 году.

Немецкое министерство обороны сейчас проверяет все подходящие для Германии модели, которые доказали свою эффективность в других странах, добавил он. Проблема в том, что правящей коалиции в Берлине не хватает единства в вопросах политики безопасности. Ярким примером этому служат споры по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus. Многие политики опасаются, что это может привести к международному обострению конфликта.