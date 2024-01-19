«А вдруг Россия нападёт?» — Германия оставит себе оружие, которое могла бы отдать Украине

Россия может напасть на страну — члена НАТО в течение ближайших 5—8 лет, заявил в интервью Der Tagesspiegel министр обороны Германии Борис Писториус. В связи с этим ФРГ необходимо повысить свою обороноспособность, ликвидировать самые острые дефициты, вернуть обязательную воинскую обязанность, повысить расходы на армию и в случае необходимости обзавестись собственным ядерным щитом. К тому же он отметил, что у Германии нет возможности идти на Украине «ва-банк» и отдавать ей всё имеющееся у неё вооружение, ведь тогда она станет беззащитной перед внешней агрессией.
Впервые за последние 30 лет Европа вновь столкнулась с угрозой военного конфликта, заявил в интервью Der Tagesspiegel министр обороны Германии Борис Писториус. Угрозы из Кремля слышны каждый день, в том числе в адрес стран Прибалтики. Поэтому нельзя исключать, что однажды Россия может напасть и на страну — члена НАТО, считает глава оборонного ведомства ФРГ.
По его словам, такое может случиться через 5 или 8 лет. Поэтому нужно заняться повышением своей обороноспособности, причём независимо от исхода президентских выборов в США. В частности, выявить самые острые дефициты и ликвидировать их, вернуть обязательную воинскую обязанность, повысить расходы на армию и в случае необходимости обзавестись собственным ядерным щитом. Также Германии нужно укрепить гражданскую оборону, так как страна уже давно находится в состоянии гибридной войны. Ключевые инфраструктурные объекты нуждаются в большей защите от хакерских атак и попыток саботажа, при чём независимо от того, кто за ними стоит.
Он также подчеркнул, что Берлин не может идти «ва-банк» на Украине и отдавать Киеву всё имеющееся у него вооружение. Ведь нужно заботиться и о себе, иначе страна окажется беззащитной перед внешней агрессией. Если глава Кремля Владимир Путин победит, то и Германии будет угрожать большая опасность. А танки просто так в магазине не купишь: их надо производить, а это занимает время. К тому же возможности оборонной промышленности ограничены, а быстро их увеличить не получится.
При этом Писториус считает, что его страна и так оказывает Украине большую поддержку. По объёму военной помощи она сейчас занимает второе место после США и первое — в Европе. Конечно, все решения о поставке того или иного вооружения Берлин принимает с учётом того, как это может повлиять на его роль в конфликте и к каким последствиям может привести. К примеру, немецкое правительство до сих пор сомневается по поводу отправки Киеву крылатых ракет Taurus. «Но другие партнёры, к слову, также не поставляют ничего подобного», — отметил министр.
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