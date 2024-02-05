Global Times: НАТО подталкивает конфликт на Украине к мировой войне

Вслед за расширением НАТО на восток альянс продвигается в направлении Азии, пытаясь увязать Украину с тайваньским вопросом и больше не ограничивая определение украинского конфликта рамками Европы, пишет Global Times. Издание предупреждает, что подобная стратегическая корректировка может не только усугубить глобальную геополитическую напряжённость, но и привести к обострению гонки вооружений и региональных конфликтов.

НАТО готовит общественное мнение к перерастанию украинского конфликта в «мировую войну», что повлечёт за собой большие риски и неопределённость, пишет Global Times.

Как отмечает издание, на это указывает тот факт, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается увязать Украину с тайваньским вопросом. Он также больше не ограничивает определение украинского конфликта рамками Европы, вместо этого рассматривая его как показатель более широкого глобального геополитического конфликта. Столтенберг даёт понять: НАТО рассматривает Россию в качестве своей главной цели, а Китай — как потенциального противника.

Недавно генсек посетил США с целью обсуждения продолжения поддержки Вашингтоном Киева и обеспечения непрерывных поставок оружия на Украину. Это включает утверждение пакета помощи в размере $60 млрд, одобрения которого конгрессом никак не может добиться Белый дом, и дополнительной помощи в размере $54,5 млрд, которую со второй попытки одобрил Европейский союз. В ходе визита Столтенберг неоднократно упоминал Китай, недвусмысленно позиционируя его как «вызов» для НАТО.

Выступая в неправительственном фонде «Наследие» в Вашингтоне, Столтенберг заявил, что победа России даст возможность другим странам, таким как Северная Корея, Иран и Китай, применять силу. А в интервью телеканалу Fox News он недвусмысленно подчеркнул: «Сегодня Украина, завтра это может быть Тайвань».

Таким образом генсек НАТО добивается легитимности глобального расширения Североатлантического альянса, для которого война является внешней потребностью. «Без войны эта военная организация потеряла бы смысл своего существования. У НАТО должна быть чёткая цель. Если у неё её нет, то она должна её создать», — предупреждает Global Times.

Из слов Столтенберга понятно, что вслед за расширением НАТО на восток альянс продвигается в направлении Азии. Подобная стратегическая корректировка, отмечается в статье, в краткосрочной перспективе может укрепить внутреннюю сплочённость альянса и позволит ему сохранять позиции в качестве самой мощной военной организации в мире. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к ещё большему разделению и конфронтации во всём мире. Расширение НАТО в Азию может не только усугубить глобальную геополитическую напряжённость, но и привести к обострению гонки вооружений и региональных конфликтов.