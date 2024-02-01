GT: эксперты сомневаются в успехе попыток Столтенберга привязать помощь Украине к проблеме Тайваня

Глава НАТО Йенс Столтенберг на протяжении своего визита в США активно пытается привязать вопросы, касающиеся выделения финансовой и военной помощи Украине, к проблеме Тайваня. Вновь заявляя о «китайской угрозе», Столтенберг стремится убедить Вашингтон продолжать поддерживать Украину, пишет Global Times. Но аналитики предупреждают, что такой подход лишь вызовет разжигание конфронтации по всему миру и ничем не поможет преодолеть «усталость», которая уже ощущается на Западе в отношении проблем и требований Киева.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который с 27 января по 1 февраля находится с визитом в США, уже неоднократно упоминал в ходе своих встреч с американским министром обороны Ллойдом Остином, главой госдепартамента Энтони Блинкеном и другими официальными лицами о необходимости продолжать оказание финансовой и военной поддержки Киеву. По словам главы НАТО, поддержка Украины является «инвестициями» в собственную безопасность Запада и «служит интересам США», сообщает Global Times.



В то же время во время этих переговоров Столтенберг неоднократно упоминал Китай и проблему Тайваня, пытаясь увязать это с украинским кризисом, отмечается в статье. В частности, на встрече с Остином, а также во время интервью для телеканала Fox News Столтенберг заявил, что Китай внимательно следит за тем, как долго США и Европа смогут оказывать поддержку Киеву.



«Сегодня это Украина, а завтра это может быть Тайвань», — также подчеркнул глава Североатлантического альянса. По оценкам экспертов, Столтенберг делает такие заявления с целью напомнить Вашингтону о «китайской угрозе» и убедить его продолжать поддерживать Украину на фоне нарастающей «усталости» на Западе от этого затянувшегося конфликта.



Обеспокоенность в отношении дальнейшего выделения средств для Киева становится всё более ощутимой как в США, так и в других странах Запада, отмечают аналитики. Всё больше людей выражают недовольство и опасения в связи с огромными расходами и всеми издержками, которые приходится из-за этого нести, в то время как интерес к украинскому кризису в целом снижается, пишет Global Times.



Поэтому Столтенберг и некоторые другие западные политики пытаются использовать стратегию привязки кризиса на Украине к проблеме Тайваня, хотя ситуация в этих странах фундаментально отличается друг от друга, чтобы убедить граждан в необходимости продолжать по-прежнему оказывать масштабную помощь Украине, пояснил в интервью Global Times Цуй Хэн, эксперт из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС.



Политики умышленно переключают внимание на тайваньский вопрос, чтобы использовать заявления о якобы существующих «угрозах» со стороны Китая и России для придания актуальности украинской проблеме. При помощи таких завлений Столтенберг стремится заручиться как можно большей поддержкой аудитории. Однако фактически тем самым он лишь разжигает конфронтацию по всему миру, отмечают китайские аналитики.



Они предупреждают, что стремление главы НАТО запугать жителей западных стран заявлениями о китайской и российской угрозе не поможет преодолеть существующую на Западе усталость и падение интереса к проблемам Украины, несмотря на всю активную риторику. Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже почти два года. И такая настойчивая тактика НАТО, направленная на обострение напряжённости и разжигание конфликтов во всём мире, лишь ещё больше дестабилизирует ситуацию, подчёркивают эксперты.



Во время пресс-конференции в Белом доме 11 января координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что предоставление американской военной помощи Украине было приостановлено — и что такое развитие событий, несомненно, «порадует» Россию. Дальнейшее выделение помощи будет зависеть от решения конгресса США: согласится ли он в конечном итоге одобрить дополнительный запрос на финансирование, напоминает Global Times.



Теперь Столтенберг пытается при помощи своих заявлений максимально повлиять на настроения американцев перед началом выборов в США, поясняется в статье. Поскольку бывший американский президент Дональд Трамп считается потенциально опасным конкурентом в борьбе за пост президента, в других странах Запада и среди руководства НАТО существуют серьёзные опасения, что в случае победы он может полностью прекратить финансирование Украины, заключил Цуй Хэн в интервью Global Times.