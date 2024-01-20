JF: «США не нужна дипломатия» — Байден втянул страну во все возможные конфликты

У Байдена свой подход к внешней политике, согласно которому Америке не нужна дипломатия, заявил американский экономист и профессор Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. Байден не только не сопротивляется постоянной тяге к войне, но и подпитывает её, втягивая страну в один конфликт за другим. Украина, Израиль, Тайвань, хуситы: за последние годы США не разрешили ни один кризис и не избежали ни одной войны.

В чём суть внешней политики Джо Байдена? Им движет идеализм, как бы ошибочно это ни было, основанный на том, что США — самая важная страна? Или это воинственность и вера в то, что мы можем использовать насилие для доминирования и подпитки нашего военно-промышленного комплекса?

ДЖЕФФРИ САКС, экономист, профессор Колумбийского университета: У него свой подход. Подход, согласно которому нам не нужна дипломатия. Нам просто нужно решить, что мы будем делать. Именно так администрация Байдена поступила в отношении Украины, в результате чего мы оказались втянуты в продолжительную, чрезвычайно дорогостоящую и кровопролитную войну.

То же самое происходит и на Ближнем Востоке, где, по сути, всем заправляет Израиль, а мы просто поставляем боеприпасы. И это тоже катастрофа, катастрофа как для народа Палестины, так и для Израиля. Это не решает никаких проблем, а война и насилие тем временем распространяются в регионе. И, конечно же, сейчас США ведут очередную битву с йеменскими хуситами, которые обстреливают наши корабли в Красном море, в результате чего там нарушается международная морская торговля.

Кроме того, растёт напряжённость и разногласия с Китаем по поводу Тайваня и по многим другим вопросам. На прошлой неделе на Тайване прошли выборы, и первое, что сделала наша администрация, — отправила туда своих высокопоставленных представителей вопреки чётко выраженному протесту Китая, который говорит: «Вы, Штаты, поддерживаете политику «одного Китая», у вас есть с нами дипломатические отношения — поэтому мы снова просим вас не вмешиваться в наши внутренние дела, притворяясь или действуя так, будто у вас есть дипломатические отношения с Тайванем».

Во всех этих случаях речь идёт о том, что существует огромная напряжённость: администрация Байдена не разрешила ни один из этих кризисов, не избежала ни одной войны. Она неоднократно призывала к обострению, вплоть до настоящего момента. Байден настаивает на выделении дополнительных 75 миллиардов долларов — 61 миллиард для Украины и 14 миллиардов для Израиля. Никакой дипломатии, никаких решений, никаких путей отступления, никакого эффективного снижения напряжённости. В этом смысле, мне кажется, мы потерпели полный провал.

Каковы основные мотивы? Я думаю, что в основе этой политики лежит система американской военной машины. Эта военная машина стоимостью более триллиона долларов находится в постоянном движении. Президент США должен противостоять этому и сказать, что дипломатия должна быть руководящим принципом внешней политики. Если президент не может этого сделать, военная машина, по сути, берёт верх. Она берёт верх в конгрессе, Пентагоне, ЦРУ, Белом доме, Государственном департаменте. А Байден не только не сопротивляется этой постоянной тяге к войне, но и подпитывает её. И так было на протяжении всей его политической карьеры.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.