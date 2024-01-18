Подполковник Дэвис: если США не признают поражение на Украине, их ждёт позор мирового масштаба

Единственное, что спасёт Украину от разрушения, а США от позора на мировой арене, — это переговоры с Россией. Таким мнением поделился на своём YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Украина вполне может повторить судьбу Афганистана. Поэтому признать поражение и уйти для США куда менее страшно, чем упорно игнорировать реальность и в итоге оказаться «разбитыми и униженными».

Почему мы так упорно поддерживаем эту нереалистичную стратегию, думая, что дадим Украине немного денег и эти деньги что-то изменят? Ведь это не так. Украине нужны не деньги, а обученные вооружённые силы, множество войск, которые мотивированы и знают, что делают, а также все виды военной инфраструктуры в дополнение к боеприпасам и транспортным средствам, целые системы. Ничего этого у них нет. И не получится создать всё это на ходу после двух лет войны и сотен тысяч жертв, убитых и раненых, со стороны Украины.

Послушайте меня! Я говорю вам: суровая реальность такова, что Украина никогда не выиграет эту войну по вполне себе практическим причинам. Россия выбрала такое направление, что она может себе позволить действовать методично. Пару дней назад у меня в гостях был Джордж Биб — если хотите, вернитесь и посмотрите видео с ним. Он подробно объясняет, что российский способ ведения войны сейчас — это вовсе не тот способ, который представляем себе мы. У них, по крайней мере до сих пор, не было ни одной большой наступательной операции с момента начала войны в 2022 году. Но они, похоже, вполне довольны тем, что Украина продолжает бросать людей в эту мясорубку, как правильно называют её некоторые, — и это ещё больше ослабляет их способность к обороне.

И в какой-то момент, как показывает история, армия может просто сломаться. И тогда Россия сможет просто ворваться в страну, без всяких больших наступательных операций, потому что сопротивление противника будет сломлено. Предсказать это невозможно, и, вероятно, этого вообще никогда не произойдёт, я не знаю. Но даже если этого не произойдёт, всё, что может сделать Украина, — это отправить в мясорубку побольше людей. Они не могут изменить исход войны. Почему же тогда США должны ввязываться в то, что обречено на провал?

Майк Джонсон сказал в том видео, которое я вам только что показывал, что он хочет избежать повторения ситуации в Афганистане. Позвольте мне быстро напомнить вам, что произошло в апреле — августе 2021 года: после 20 лет лжи американскому народу, заявлений, что мы идём по правильному пути, что у нас есть хорошая стратегия — притом что всё было не так, — реальность наконец восторжествовала над фантазией.

Мы больше не могли прятаться, потому что армия талибов* просто разгромила афганские национальные вооружённые силы, и они пали. Пало и правительство — всё закончилось в одну минуту. Многие не ожидали такого развития событий. Люди думали, что афганцы смогут продержаться ещё долгое время. Но чего мы не знали, так это того, насколько сильно там всё прогнило внутри, даже если снаружи всё и выглядело хорошо.

То же самое происходит сейчас на Украине. На данный момент я не знаю, насколько сильно всё прогнило внутри, но, судя по всему, очень сильно. И давление со стороны России гораздо сильнее, чем давление талибов в Афганистане. Так что сейчас есть реальная угроза повторения ситуации. Но сегодня у нас ещё есть шанс избежать такого же унизительного исхода.

Представьте себе, если всё это время мы говорили о том, что «Россия не может победить», «Украина должна выиграть», «столько, сколько потребуется», «мы никогда не бросим этот бардак, который устроили тут за два года», — и вдруг на Украине произойдёт то же, что в Афганистане, и она рухнет. Мы будем унижены, потому что ничего не сможем с этим поделать.

Вы говорите о том, что будет нанесён ущерб американскому престижу. Это станет ужасным исходом с долговременными последствиями. Это в десять раз хуже, чем сделать что-то разумное сейчас, пока мы ещё можем, и просто открыто и откровенно сказать украинской стороне, в частном порядке: «Слушайте, ребята, денег больше не будет или, по крайней мере, будет недостаточно. Мы дадим вам достаточно денег, чтобы вы могли защитить себя и попытаться удержать линию обороны. Но мы даже не собираемся притворяться, что обеспечим вам наступательный потенциал с сотнями или тысячами танков, артиллерийскими орудиями и всем остальным. У нас этого нет. Поставок не будет. Поэтому вам нужно сделать всё возможное и добиться наилучших условий при переговорах прямо сейчас». Вот, чем мы должны заниматься. Одновременно с этим мы должны лететь в Москву и говорить: «Это ужасная ситуация, и мы приложим все усилия, чтобы найти решение путём переговоров».

Путин же, на первый взгляд, говорит: «Я не хочу ни о чём договариваться, я собираюсь забрать всё — и мы не согласимся, пока не получим то, что хотим». Такова его позиция. Как и в любых переговорах, у вас есть публичная позиция — а затем вы садитесь за переговоры. И если ему скажут что-то вроде: «Послушайте, вы можете продолжать идти вперёд, но это обойдётся вам гораздо дороже. Или мы можем договориться, и, хоть вы и не получите всего, чего хотите, но потери закончатся сейчас же». Есть причина, по которой он может на это согласиться.

Позвольте мне пояснить: нет никакой гарантии, что это сработает. План может и не сработать. Возможно, Путин уже дошёл до той стадии, когда может сказать: «Мне действительно всё равно, что вы там говорите. Мы будем продолжать и идти до тех пор, пока не получим то, что хотим. Точка». Не знаю. Если это так, то мы упустили золотые возможности — за последние полтора года у нас было много возможностей, когда мы могли это сделать. Но имеем то, что имеем, друзья.

И вот, к чему я веду: если мы будем слепо твердить, что будем продолжать «столько, сколько потребуется», и забудем о боевой реальности и балансе сил, который явно смещается в пользу России, то рано или поздно мы потерпим унижение на мировой арене. Гораздо лучше опозориться, признать поражение и сказать: «Хорошо, мы меняем свою позицию. Мы будем публично стремиться к урегулированию путём переговоров, если это необходимо». Это куда менее страшно, чем просто упорно идти вперёд и игнорировать реальность, а потом вдруг оказаться разбитыми и униженными, если с Украиной действительно случится то же, что и с Афганистаном.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.