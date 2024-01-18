Economist: «позапрошлый век» — Пентагон признал отставание по взрывчатке

США отстали от стран, которых считают военными соперниками, в производстве взрывчатых веществ, пишет The Economist. По данным издания, Пентагон обеспокоен тем, что в современном американском оружии до сих пор используются взрывчатые вещества прошлого или позапрошлого века, учитывая, что некоторое российское и китайское оружие превосходит американское по дальности и мощности.

Встревоженные растущими китайскими и российскими инвестициями в оборонную промышленность, США обеспокоились устаревшими взрывчатыми веществами, которые используются в современном американском вооружении, но датируются ещё прошлым или позапрошлым веком, пишет The Economist.

С 1970-х годов практически единственным направлением деятельности Соединённых Штатов в сфере вооружения стало повышение точности, а не увеличение огневой мощи. Гексоген и октоген — наиболее распространённые взрывчатые вещества в американском оружии — были получены ещё в 1898 и 1941 году соответственно.

При этом пока США сосредоточились на стремлении создать лазерное и микроволновое оружие, а также на самоуспокоенности тем фактом, что после распада СССР все военные соперники Америки были технологически намного слабее, другие страны не стояли на месте. Так, проведённые в последние несколько лет исследования показали, что некоторые российские и китайские виды вооружения превосходят американские по дальности и мощности, а также что на каждую научную статью по энергетике, опубликованную американскими исследователями, в Китае было опубликовано почти семь.

Теперь обеспокоенный Пентагон стремится сократить отставание. Если ещё пять лет назад Министерство обороны США направляло на разработки в сфере взрывчатых веществ и ракетного топлива всего $20 млн, в 2023 году сумма превысила $250 млн.