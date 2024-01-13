El País об импорте в Россию товаров военного назначения: «ещё одна война, в которой не выигрывает Запад»

22:19 Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

22:18 Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в матчах НХЛ Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает ставить личные рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

22:15 Белый дом: Остин активно участвует в командовании ВС США, находясь в больнице Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся в больнице, активно участвует в командовании ВС США.

22:05 Кулемзин: ВСУ за сутки семь раз обстреляли Донецк Территория Донецка в Донецкой Народной Республике в течение суток семь раз подвергалась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

21:54 Офис Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.

21:53 Роналду приехал на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет смотреть финал Суперкубка Испании по футболу с трибун стадиона в Эр-Рияде.

21:51 Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров Страны Запада, заинтересованные в проведении переговоров по урегулированию на Украине, должны перестать вооружать Киев. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

21:43 Непомнящий сыграл вничью с чемпионкой мира на турнире в Нидерландах Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь во втором раунде международного турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

21:42 Троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро, задержали Троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали.

21:38 Боец с позывным Студент рассказал о работе операторов FPV-дронов в зоне СВО Использование FPV-дронов стало неотъемлемой частью наступательных действий Вооружённых сил России в зоне СВО. Об этом рассказал оператор-инструктор БПЛА с позывным Студент.

21:33 «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

21:30 Белоруссия уведомила страны ШОС о завершении необходимых для вступления процедур Белоруссия уведомила все страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления республики в организацию.

21:19 Кадыров поздравил Бетербиева с досрочной победой над Смитом Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к чемпиону мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянину Артуру Бетербиеву.

21:16 «Хезболла»: решение проблем на границе с Израилем отложено Движение «Хезболла» не станет рассматривать предложенные старшим советником Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином меры урегулирования проблем на границе с Израилем, пока не завершится война в Газе.

21:08 В Белгороде установили модульную конструкцию для защиты от обстрелов В Белгороде установили железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов.

21:04 «Гавр» с Кузяевым обыграл «Лион» в матче Лиги 1 «Гавр» на своём поле нанёс поражение в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом».

21:03 В Главном храме ВС России провели Третий Рождественский хоровой собор В Главном храме Вооружённых сил России — Патриаршем Соборе Воскресения Христова — при участии 320 артистов из военных и православных коллективов состоялся Третий Рождественский хоровой собор.

21:00 RÚV: поток лавы достиг домов в городе Гриндавик на юге Исландии Извержение вулкана началось 14 января на полуострове Рейкьянес в Исландии. Как сообщает телерадиокомпания RÚV, поток лавы достиг домов в городе Гриндавик на юге страны.

20:50 Акция в поддержку Палестины прошла возле британской авиабазы на Кипре Возле британской авиабазы в Акротири прошла демонстрация в поддержку Палестины.

20:47 Белый дом: США не исключают возможности ответного удара хуситов Власти США считают возможным ответный удар хуситов после атаки их позиций в Йемене, совершённой американскими и британскими военными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

20:44 Кузяев отдал голевую передачу в матче с «Лионом» Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился результативными действиями в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом».

20:36 МИД ФРГ: ЕС активно ведёт переговоры о скором начале операции в Красном море Страны ЕС ведут активные переговоры о скорейшем начале морской операции в Красном море для защиты судоходства от нападений со стороны хуситов.

20:35 Российские тхэквондисты завоевали первую путёвку на Олимпиаду Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что завоёвана первая из четырёх возможных лицензий на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

20:26 В Нижегородской области спасатели вывели из пожара двоих детей и взрослого Пожар произошёл 14 января в квартире одной из пятиэтажек в городе Павлове Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС, из огня вывели троих человек, двое из которых — дети.

20:19 Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах Украины Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что российские бойцы видели «гендерно-нейтральные туалеты» в школах на Украине.

20:18 Ковальчук: «Спартак» в игре с «Металлургом» повторил ошибки матча со СКА Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук признал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» в некоторых моментах хоккеисты не прислушались к указаниям тренерского штаба.

20:07 Власти Египта: с октября в Газу въехало почти 9 тысяч грузовиков с гумпомощью КПП «Рафах» работает непрерывно, с октября 2023 года в сектор Газа из Египта въехало почти 9 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами.

20:04 Джонсон: Овечкин пропустит второй матч подряд и не сыграет с «Рейнджерс» Стало известно, что российский нападающий Александр Овечкин второй матч подряд не сможет помочь своей команде в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19:56 Eurosport: Надаль планирует вернуться на корт на турнире в Дохе Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии ATP 250 в Катаре.

19:56 Белый дом: пришло время Израилю снизить интенсивность боевых действий в Газе Власти США считают, что для Израиля настало время снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

19:48 МИД Франции: 2024 год станет критически важным для Европы Текущий год станет критически важным для всей Европы. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

19:42 Терещенко удивлён просьбой НХЛ допустить Израиль к международным турнирам Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал просьбу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить сборную Израиля до мировых соревнований.

19:37 В Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Йеменом Власти США не стремятся к конфликту с хуситами в Йемене, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

19:32 Число пострадавших в беспорядках в ходе демонстрации в Берлине превысило 20 Ситуация с беспорядками в Берлине, возникшими в ходе проведения демонстрации в память об убитых в 1919 году лидерах немецкого рабочего движения Карле Либкнехте и Розе Люксембург, обострилась. Как сообщает Bild, пострадали как минимум 20 полицейских.

19:22 Дубль Грицюка не помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ «Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:20 Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства Бывший владелец сети магазинов бытовой техники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства.

19:11 Работавший в фильме со Шварценеггером каскадёр Захаренков умер в возрасте 38 лет Российский каскадёр и актёр Александр Захаренков, известный в том числе по участию в съёмках фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном, скончался на 39-м году жизни. Траурную новость о его смерти сообщил портал kino-teatr.ru.

19:06 Экс-военный из Франции: ни один русский солдат не должен освобождать Европу Российской стороне не нужно освобождать Европу, которая находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства. Об этом заявил бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.

18:59 «Сочи» расстался с нападающим Игнатьевым «Сочи» и нападающий Иван Игнатьев расторгли трудовой договор.

18:53 Галант: Израиль не остановится до достижения победы над ХАМАС Операция, которую Вооружённые силы Израиля проводят в секторе Газа, будет продолжаться до тех пор, пока не будет побеждено палестинское движение ХАМАС. С заявлением об этом выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

18:48 Wildberries: не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада В Wildberries рассказали RT, что на данный момент не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Шушарах.

18:44 СЭ: Черчесов отказал клубу из Азиатской лиги чемпионов Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить один из клубов Азиатской лиги чемпионов.

18:42 Axios: Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США Недовольство президента США Джо Байдена и его помощников, вызванное отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям Соединённых Штатов по ситуации в Газе, продолжает расти. Такую информацию приводит Axios.

18:36 «РБК-Украина»: в Кривом Роге прогремели взрывы Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

18:25 Не менее восьми человек пострадали в стычке демонстрантов с полицией в Берлине Участники ежегодной демонстрации в Берлине, которую проводят в память об убитых в 1919 году лидерах немецкого рабочего движения Карле Либкнехте и Розе Люксембург, вступили в стычку с полицией. Как сообщает RBB, пострадали не менее восьми человек.

18:22 Депутат Госдумы Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в РФ Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские клубы должны проводить сборы в России, чтобы не обогащать другие страны.

18:20 «Газпром» обновил суточный рекорд по поставкам потребителям в России «Газпром» 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, российским потребителям поставили почти 1,815 млрд куб. м газа.

18:09 Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх областях Украины Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

18:09 Гол Сулейманова помог «Арису» победить «Панетоликос» в матче чемпионата Греции «Арис» в гостях одержал победу над «Панетоликос» в матче 18-го тура греческой Суперлиги.