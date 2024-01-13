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El País об импорте в Россию товаров военного назначения: «ещё одна война, в которой не выигрывает Запад»

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Несмотря на западные санкции, по импорту товаров военного назначения Россия вышла на уровень, который был у неё до начала украинского конфликта, пишет El País, называя эту ситуацию «очередной войной, в которой не выигрывает Запад». В статье также отмечается, что почти половина подобной продукции производится в странах коалиции, установивших ограничения в отношении Москвы.
El País об импорте в Россию товаров военного назначения: «ещё одна война, в которой не выигрывает Запад»
AP
Почти два года спустя после того, как западные страны ввели контроль над ввозом продукции военного назначения на российский рынок, Москва по импорту этих товаров вышла на уровень, который был у неё до начала украинского конфликта, пишет El País, называя это «ещё одной войной, в которой не выигрывает Запад».

Согласно докладу, опубликованному Киевской школой экономики (КШЭ) и международной группой Ермака-Макфола, российский импорт товаров военного назначения во многом восстановился после резкого падения, произошедшего в 2022 году.

При этом в статье отмечается, что 48,5% этих товаров поступают из стран коалиции, установившей эти ограничения. Это, как поясняет издание, не означает, что продавец, базирующийся в США, Австралии, Японии, Великобритании или странах Евросоюза, сознательно ведёт переговоры с российскими компаниями. Просто эти товары проходят по сложной и запутанной сети и попадают в третьи страны, являющиеся прямыми партнёрами Москвы.

Обходить западные торговые санкции России помогают Китай, Турция и другие страны.
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El País Испания Европа
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