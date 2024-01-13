National Interest: в случае победы России на Украине США придётся вооружать восточный фланг НАТО
По всей видимости, сказываются пессимистические оценки шансов Украины на победу. Как пишет The National Interest, хотя Киев пока выдерживает натиск России, его стойкость не безгранична: средний возраст солдат ВСУ составляет 40 лет, а население Украины гораздо меньше российского. Если силы Украины исчерпаются и Россия одержит верх, США придётся вооружить шесть стран, составляющих восточный фланг НАТО — Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию. В противном случае они должны быть готовы отправить на защиту союзников собственные войска.
Изо всех прифронтовых государств наибольшую помощь на данный момент получила Польша — во многом из-за своей обширной границы с Украиной. Польша выполнила свои обязательства по расходам на оборону в размере 2% ВВП и служит незаменимым партнёром США в НАТО с самого начала украинского конфликта. По данным Пентагона, США подписали аналогичные пятилетние соглашения о военном сотрудничестве с каждой из трёх Прибалтийских стран.
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