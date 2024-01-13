National Interest: в случае победы России на Украине США придётся вооружать восточный фланг НАТО

Если Россия одержит победу на Украине, США придётся вооружить шесть стран, составляющих восточный фланг НАТО — Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию. Как пишет The National Interest, в противном случае Вашингтон должен быть готов отправить на их защиту собственные войска.

По всей видимости, сказываются пессимистические оценки шансов Украины на победу. Как пишет The National Interest, хотя Киев пока выдерживает натиск России, его стойкость не безгранична: средний возраст солдат ВСУ составляет 40 лет, а население Украины гораздо меньше российского. Если силы Украины исчерпаются и Россия одержит верх, США придётся вооружить шесть стран, составляющих восточный фланг НАТО — Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию. В противном случае они должны быть готовы отправить на защиту союзников собственные войска.

Изо всех прифронтовых государств наибольшую помощь на данный момент получила Польша — во многом из-за своей обширной границы с Украиной. Польша выполнила свои обязательства по расходам на оборону в размере 2% ВВП и служит незаменимым партнёром США в НАТО с самого начала украинского конфликта. По данным Пентагона, США подписали аналогичные пятилетние соглашения о военном сотрудничестве с каждой из трёх Прибалтийских стран.

Как продолжает автор материала, Финляндия представляется первейшим кандидатом на срочное получение новой американской техники. Готовясь к необходимости защищать протяжённую границу НАТО с Россией, Хельсинки уже планирует закупить 64 F-35A. Это самые современные боевые самолёты из доступных на сегодняшний день.

Учитывая протяжённость границы с Россией, Финляндия также представляется логичным кандидатом на получение танков M1A1 Abrams. Они, по мнению издания, превосходят любой танк на вооружении российской армии.

Как заключает автор статьи, к счастью, Украина пока держится и не сдаётся перед российским натиском. Однако поступают сообщения о крупных потерях ВСУ. И несмотря на ряд успехов в прошлом, эта зима будет суровее предыдущей. Удача может отвернуться от Украины, а при пагубном стечении обстоятельств противник сможет обратить её успехи вспять.

«Сейчас неподходящий момент для конгрессменов сокращать поставки оружия Украине. Ситуация на поле боя изменчива, и конгресс должен отдавать себе отчёт в том, что, если Украина падёт, цена защиты Запада лишь возрастёт», — пишет автор издания.