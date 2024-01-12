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Ekstrabladet: патрульные корабли ВМФ Дании в Арктике не стреляют уже 15 лет по причине отсутствия на них систем вооружения

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В течение 15 лет два военных судна ВМФ Дании в Арктике не использовали свои пушки, поскольку на их борту так и не были установлены критически важные системы вооружения, пишет издание Ekstrabladet. Палубные установки на обоих патрульных кораблях уже много лет служат только в качестве визуального устрашения и способны производить лишь предупредительные выстрелы в воздух.
Ekstrabladet: патрульные корабли ВМФ Дании в Арктике не стреляют уже 15 лет по причине отсутствия на них систем вооружения
AP
В течение 15 лет два военных судна ВМФ Дании в Арктике не использовали свои пушки, поскольку на их борту так и не было установлено критических систем вооружения, пишет издание Ekstrabladet. В министерстве обороны страны наличие такого оружия называют «фундаментальным базовым элементом» оснащения боевых кораблей.
 
Чувствительные данные были обнародованы журналистами Радио Дании, которые ознакомились с рядом документов, что подтверждается несколькими неназванными источниками, знакомыми с техническими характеристиками и состоянием патрульных кораблей типа «Кнуд Расмуссен», чья задача заключается в обеспечении суверенитета североевропейского королевства в арктических водах вокруг Гренландии и Фарерских островов.
 
Патрульные корабли оснащены 76-миллиметровыми палубными установками М-85, однако орудие уже много лет служит лишь в качестве визуального устрашения, поскольку важнейшая часть системы вооружения отсутствует и никогда не устанавливалась, а без него пушку невозможно использовать по назначению, отмечает автор статьи. Узнав об этом, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что сложившаяся ситуация «никоим образом не приемлема».
 
В настоящее время в строю ВМФ Дании имеется три боевых корабля этого класса. Первые два судна были сданы в эксплуатацию в 2008 и 2009 годах. Третье судно более новое и вступило в строй в 2016 году. Однако в отличие от первых двух, оно изначально строилось с полнофункциональной пушкой. Прежде чем отправиться в патрулирование, первые два корабля так и не были оснащены центральной и самой важной частью системы вооружения — системой управления огнём Ceros, которая, проще говоря, является глазами и мозгом орудия. Именно система управления огнём позволяет пушке попадать в цель с высокой точностью как на ближнем, так и на дальнем расстоянии, а без неё орудия боевых кораблей не способны ни на что, кроме совершения предупредительных выстрелов в воздух и отпугивания своим «устрашающим видом».
 
В 2015 году финансовый комитет датского парламента был уведомлён, что Министерство обороны Дании решило приобрести системы вооружения у шведской компании Saab за 42 млн датских крон. Тем не менее потребовалось 7 лет, прежде чем поэтапный ввод в эксплуатацию систем вооружения действительно начался на одном из двух патрульных судов. В течение 2024 года планируется завершить оснащение второго корабля системой управления огнём.
 
После такой огласки глава минобороны скандинавской страны потребовал провести расследование, результаты которого ожидаются к концу января. «У меня нет каких-либо объяснений. К сожалению, я также удивлён тем, что ещё в 2015 году было принято решение, которое не было претворено в жизнь», — заявил Троэльс Лунд Поульсен изданию. В ближайшее десятилетие на модернизацию Вооружённых сил Дании будет потрачено более 100 млрд датских крон. Министр обороны охарактеризовал случившееся «естественным» среди «неровностей на дороге», завершает Ekstrabladet.
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Ekstrabladet Дания Европа
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