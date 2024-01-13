Die Welt: на Украине время играет на руку России

Боевые действия на Украине превращаются в затяжной конфликт, пишет Die Welt. При этом время в нём играет на руку именно России. Ведь Западу не удалось её изолировать, а её экономика устояла перед натиском санкций. К тому же Москва одерживает победы на поле боя, укрепляет сотрудничество с новыми партнёрами с Глобального Юга, а также успешно консолидирует общество. Западная же поддержка Киева, напротив, ослабевает, а давление на Зеленского внутри страны только растёт.

Боевые действия на Украине идут вот уже почти второй год, и скорого их окончания ожидать не приходится, пишет Die Welt. К тому же у главы Кремля Владимира Путина есть все основания для «бравирования», ведь Западу не удалось изолировать Россию, а её экономика оказалась гораздо стабильнее, чем ожидалось.

Москва может похвастать и победами на поле боя. Она успешно отразила украинскую контратаку и к тому же заняла стратегически важный город Марьинку. Также Россия значительно увеличила производство оружия, а вот ВСУ испытывает острый дефицит техники и особенно боеприпасов.

Связано это во многом с тем, что сейчас поддержка Киева со стороны Запада начала ослабевать. США и ЕС сейчас слишком погружены в свои внутренние проблемы. К тому же часть ресурсов оттянул на себя Израиль. Да и в целом Запад охватила усталость от боевых действий, и там всё чаще задумываются над возможность мирных переговоров.

Россия же, напротив, смогла заручиться поддержкой новых партнёров, а именно стран так называемого Глобального Юга. Китай, Южная Африка, Индия и Бразилия не поддержали санкции против Кремля. К тому же Москва углубляет военное сотрудничество с Нью-Дели и Тегераном. Внутри страны поддержка Владимира Путина также выросла, а вот давление на Владимира Зеленского, напротив, нарастает. Его обещания победы, а также вступления в ЕС не сбылись. Мобилизационные мероприятия в стране крайне непопулярны. Также он находится в конфликте с военным руководством страны. Всё это также играет на руку России.