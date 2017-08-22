Finanzmarktwelt
Finanzwelt: новая афганская политика Трампа похоронила надежды на «мирные намерения» США
В ходе своего выступления, посвящённого внешней политике США, Дональд Трамп показал своё «истинное лицо» и развеял надежды на свои «мирные цели», пишет Finanzwelt. Подстрекая друг против друга Индию, Пакистан, Китай, Катар и Саудовскую Аравию, Трамп провоцирует вооружённые конфликты и торговые войны, подчёркивает издание.
Finanzmarktwelt: Москве надоело, что цены на нефть диктуют западные биржи
Россия, для которой устанавливаемые на Западе цены на нефть имеют решающее значение, абсолютно не влияет на ценообразование, пишет Finanzmarktwelt. Поэтому Москва намерена создать собственный фьючерсный рынок для российских сортов нефти и тем самым покончить с доминированием западных нефтяных бирж, отмечает издание.
Немцы советуют Яценюку оставить фантазии о списании долга при себе
Наглость премьер-министра Арсения Яценюка возмутила Finanzmarktwelt. Дело в том, что глава украинского правительства пригрозил обратиться в суд, если Москва не спишет часть трехмиллиардного долга Украины перед Российской Федерацией. Немецкое издание считает, что Яценюку следует спуститься с небес на землю, так как Россия ни за что не откажется от своих требований.