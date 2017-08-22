Finanzwelt: новая афганская политика Трампа похоронила надежды на «мирные намерения» США В ходе своего выступления, посвящённого внешней политике США, Дональд Трамп показал своё «истинное лицо» и развеял надежды на свои «мирные цели», пишет Finanzwelt. Подстрекая друг против друга Индию, Пакистан, Китай, Катар и Саудовскую Аравию, Трамп провоцирует вооружённые конфликты и торговые войны, подчёркивает издание. 22 августа 2017 Finanzmarktwelt

Finanzmarktwelt: Москве надоело, что цены на нефть диктуют западные биржи Россия, для которой устанавливаемые на Западе цены на нефть имеют решающее значение, абсолютно не влияет на ценообразование, пишет Finanzmarktwelt. Поэтому Москва намерена создать собственный фьючерсный рынок для российских сортов нефти и тем самым покончить с доминированием западных нефтяных бирж, отмечает издание. 11 декабря 2015 Finanzmarktwelt