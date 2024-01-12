Российская экономика смогла выстоять под натиском западных санкций, пишет Finanzmarktwelt. И ярче всего об этом свидетельствует недавний рекорд по длине пробуренных нефтяных скважин. Это говорит о том, что, несмотря на эмбарго на поставку бурильных технологий, а также уход из страны западных компаний, сфера добычи чёрного золота продолжает развиваться. А ведь это один из главных источников дохода для финансирования боевых действий на Украине, отмечает немецкое издание.
Несмотря на западные санкции, нефтяной бизнес в России процветает, сообщает Finanzmarktwelt. И он продолжает служить одним из главных источников дохода для финансирования боевых действий на Украине.
Недавно Кремль поставил рекорд по длине пробуренных нефтяных скважин. И это достижение свидетельствует о том, что страна выстояла перед натиском штрафных мер. При этом другие данные это также подтверждают. По приблизительной оценке, эмбарго на поставку России западных бурильных технологий коснулось только 15% национального нефтяного рынка.
Уход ряда компаний также оказал минимальный эффект, так как дочерние фирмы, а вместе с ними и ноу-хау были по большей части проданы российским предпринимателям. Так что достигнутой Москвой технологической независимости будет достаточно для того, чтобы в среднесрочной перспективе производство оставалось стабильным.
Быстрые темпы бурения также указывают на долгосрочную проблему, с которой страна неизбежно столкнётся в результате международной изоляции. Промышленники продолжают прилагать все возможные усилия для того, чтобы сохранить добычу из старых скважин, но новые перспективные проекты создаются как для того, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям и обеспечить прибыль в ближайшие десятилетия.
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