WSJ: Россия выстояла и развивается, несмотря на все старания Запада

Россия укрепляет свой военный и экономический потенциал, готовясь к затяжному украинскому конфликту, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, Москве удалось адаптироваться к наихудшему давлению США и их союзников, в том числе с помощью переориентирования на азиатский рынок.

Украинский конфликт достиг поворотной точки. Пока зарубежная финансовая помощь и поставки боеприпасов для Киева иссякают, а общественная поддержка даёт трещины, Россия всё ещё выдерживает худшие из западных ограничений и наращивает свои военные и экономические возможности, готовясь к продолжительной борьбе, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, военный бюджет Москвы стал «самым высоким с советских времён», увеличившись более чем на две трети по сравнению с прошлым годом. Производственные мощности позволили ей преодолеть «первоначальный дефицит» и помогли производить оружие для длительной кампании.

Украина тоже инвестирует в собственное военное производство, но оно не может сравниться с гораздо более крупным российским ВПК, работающим на полную мощность. Более того, отставание Киева может увеличиться, поскольку поддержка Запада идёт на спад, отмечает WSJ.

Ещё одной важной проблемой для ВСУ становится нехватка живой силы. Киев спешно пытается найти способы, чтобы отправить на передовую как можно больше мужчин боеспособного возраста, обращает внимание издание.

Между тем российская экономика справилась с волной санкций лучше, чем ожидали США и их союзники, во многом благодаря тому, что она перенаправила экспорт нефти в Азию и избежала ценовых ограничений с помощью «теневого флота». Эти меры помогли Москве перестроить экономику и найти альтернативные источники компонентов, которые она ранее покупала на Западе, подчёркивает WSJ.

В то же время Украина находится в более шатком положении. Помощь Запада сокращается, и отношение США к стране может измениться после ноябрьских выборов. Без достаточной поддержки Киеву, вероятно, придётся прибегнуть к болезненному сокращению расходов или даже выпуску новой денежной массы, чтобы восполнить дефицит, а это создаст серьёзный риск для здоровья экономики, предупреждает издание.

Опросы общественного мнения на Западе также выглядят не очень радостными для Киева. По данным исследовательского центра Pew, число американцев, считающих, что Вашингтон слишком активно помогает Украине, выросло с 7% в начале конфликта до 31% в декабре прошлого года. Аналогичные признаки угасания поддержки также наблюдаются в Европейском союзе, заключает WSJ.