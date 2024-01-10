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Bloomberg: несмотря на санкции, Россия достигла пиковых показателей в бурении нефти

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Россия в 2023 году достигла рекордных показателей в бурении нефтяных скважин, пишет Bloomberg. При этом она находится под санкциями западных стран, которые ограничивают в том числе приток технологий в Россию. Это говорит о том, что западные ограничительные меры провалились, делает вывод автор статьи.
Bloomberg: несмотря на санкции, Россия достигла пиковых показателей в бурении нефти
AP

 

В 2023 году Россия второй год подряд добилась рекордных показателей по бурению нефти, пишет Bloomberg. Это в очередной раз показывает устойчивость России к западным санкциям. Восстанавливаются объёмы экспорта российской нефти. «Россия существенно более независима в добыче нефти, чем принято считать», — приводит издание мнение аналитиков.
 
В 2023 году Россия добилась общего объёма бурения в 30 тыс. км. При этом Россия находится под разнообразными санкциями, начиная от запретов на импорт и ценовых ограничений и заканчивая запретом на экспорт технологий. «Данные показывают, что эти ограничительные меры в основном провалились», — пишет автор статьи. Дело в том числе в том, что только около 15% внутреннего рынка бурения зависит от технологий стран, которые ввели запреты.
 
Эти результаты показывают устойчивость России к западным энергетическим санкциям, но здесь есть и предупреждение, поскольку бум в бурении совпал с сокращением добычи нефти. Автор статьи поясняет: России нужно запускать новые скважины, поскольку старые истощаются. Многие из российских скважин уже вышли за рамки своего пикового уровня добычи и им на смену должны приходить новые, поясняют эксперты.

 

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