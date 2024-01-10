Bloomberg: несмотря на санкции, Россия достигла пиковых показателей в бурении нефти

20:06
Джонсон: Путин — олицетворение настоящего президента
Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон высказался о президенте РФ Владимире Путине.
20:02
Объём торгов на Мосбирже вырос до 1,3 квадрлн рублей в 2023 году
По итогам 2023 года суммарный объём торгов на Мосбирже достиг уровня в 1,3 квадриллиона рублей в денежном выражении.
20:00
Захарова высмеяла «украинскую интуицию» Зеленского после слов о России
Заявление Владимира Зеленского, что Россия якобы не выстоит в борьбе с Украиной, — воплощение его знаменитой «украинской интуиции». Так на его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:59
Число погибших при ударе Израиля по машине скорой помощи в Газе достигло шести
Число жертв удара израильских войск по машине скорой помощи в секторе Газа увеличилось до шести. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.
19:48
Жительница столицы Эквадора рассказала RT о мародёрах в городе
Жительница Кито Елена заявила RT, что в центре столицы Эквадора появились мародёры.
19:45
В сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили обугленное тело
Правоохранители Подмосковья обнаружили обгоревшие фрагменты тела мужчины при разборе сгоревшего дома пропавшего рэпера Сергея Булавинцева, также известного как Sir-J.
19:44
Матыцин поздравил пловца Колесникова с ратификацией мирового рекорда
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ратификацию мирового рекорда пловцом Климентом Колесниковым.
19:41
В Красноярске будут судить женщину, напавшую с молотком на пенсионерку
Жительница Красноярска предстанет перед судом за разбойное нападение с молотком на пенсионерку, совершённое в мае 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
19:39
Шор: запретом оппозиционных каналов власти Молдавии уничтожают свободу слова
Молдавский политик Илан Шор заявил, что закрытие властями ряда оппозиционных телеканалов ведёт к уничтожению свободы слова.
19:36
Число безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год
Число официально зарегистрированных безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год и составило 6,2 тыс.
19:35
Атанасов: «Торпедо» по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что команде по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ.
19:34
Губернатор заявил, что один человек пострадал при обстреле ВСУ Брянской области
Украинские военные обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
19:33
В МЖД подтвердили ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская»
В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) подтвердили, что три человека попали под поезд на станции «Рижская» в Москве, переходя пути в неположенном месте.
19:30
Атанасов рассказал, в чём заключается мудрость Ларионова
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, в чём заключается мудрость главного тренера команды Игоря Ларионова.
19:28
Акция «Ёлковорот» начнётся в Симферополе 14 января
Экологическая акция «Ёлковорот» пройдёт в Симферополе 14, 21 и 28 января.
19:25
МИД Эстонии: в ближайшие четыре года Таллин окажет Киеву поддержку на €400 млн
Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.
19:24
Мэр Воронежа сообщил, что в город прибыли около 100 детей из Белгорода
Около 100 детей прибыли в детский оздоровительный лагерь в Воронеже из Белгорода, который обстреливается со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.
19:22
В костромском «Спартаке» опровергли слухи о расторжении контракта с Глушаковым
Заместитель генерального директора по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала информацию о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
19:20
Тихонов стал главным тренером «Енисея»
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».
19:18
В Крыму пройдёт более 700 ярмарок в январе
В Крыму состоится более 700 ярмарок в январе, заявили в пресс-службе регионального Министерства промышленной политики.
19:15
Школы Татарстана перешли на обновлённую систему электронного образования
На обновлённую систему «Электронное образование Республики Татарстан» перешли все школы региона.
19:15
В Приднестровье сообщили о вооружённом инциденте на границе с Украиной
Инцидент, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошёл на границе Приднестровья с Украиной. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности непризнанной республики.
19:08
В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек при пожаре на стройплощадке в Пензе.
19:08
Фахретдинов оценил шансы Гэтжи в чемпионском бою с Махачевым
Российский боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал поединок между россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гэтжи.
19:07
RT: поезд сбил трёх человек на станции «Рижская» в Москве
Поезд сбил трёх человек на станции МЦД «Рижская» в центре Москвы.
19:03
МИД: попытки сорвать выборы президента за рубежом — признак двойных стандартов
Позиция стран Запада касательно проведения выборов президента России за рубежом — это открытое проявление очередных двойных стандартов. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскольдович.
19:01
Хабиб Нурмагомедов удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума.
19:00
Губернатор сообщил о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи
В результате беспорядков в столице Папуа — Новой Гвинеи Порте-Морсби есть жертвы. Об этом сообщил губернатор округа Пауэс Паркоп.
18:59
В ЕЦБ допустили возможность технической рецессии в еврозоне
Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос допустил возможность технической рецессии в еврозоне.
18:56
Аэропорт Оренбурга обслужил более 31 тысячи пассажиров в праздники
Общий пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс.
18:55
Песков: МО проделало гигантскую работу по решению проблем участников СВО
Минобороны России и другие ведомства проделали гигантскую работу для устранения каких-то накладок и проблем, связанных с проведением специальной военной операции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
18:52
Специалист Апарина рассказала о главных показателях условий труда
Сотрудник Роспотребнадзора Ирина Апарина заявила, что к главным показателям условий труда относятся температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха.
18:49
В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник «Алёша»
В болгарском Пловдиве в муниципальный совет внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».
18:47
Во Владивостоке отремонтируют Театр Горького
Приморский академический краевой драмтеатр имени Горького реконструируют в рамках долгосрочного плана комплексного развития Владивостокской агломерации до 2030 года.
18:45
Смит: послужной список Бетербиева говорит сам за себя
Британский боксёр Каллум Смит высказался о своём поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.
18:44
Сотрудники Красного Полумесяца погибли в Газе при обстреле израильскими военными
Четыре сотрудника палестинского общества Красного Полумесяца погибли в результате обстрела машины скорой помощи израильской армией в секторе Газа.
18:44
В Нижегородской области продолжат реконструкцию исторического центра Арзамаса
Мэр Арзамаса Александр Щёлоков заявил, что в 2024 году продолжится реконструкция исторического центра города.
18:40
В Тюменской области благоустроят семь территорий по нацпроекту
В Тюменской области в 2024 году благоустроят семь территорий по нацпроекту «Жильё и городская среда».
18:39
Майга объяснил, почему он принял российское гражданство
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал возможность получения российского гражданства.
18:36
В Твери за сутки зафиксировали пятую часть месячной нормы осадков
В Твери за сутки выпало девять миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы.
18:35
Атанасов — о голевом пасе в матче со СКА: блин, как я это вообще сделал?
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов высказался о голевом пасе в матче чемпионата КХЛ со СКА.
18:33
Reuters: НПЗ Индии могут нарастить закупки нефти у Саудовской Аравии
Два нефтеперерабатывающих завода Индии Bharat Petroleum и Indian Oil рассматривают возможность покупки у саудовской Saudi Aramco по 1 млн баррелей нефти.
18:31
Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоходе по Чукотке
Поездка президента России Владимира Путина по Чукотке, в которую он отправился на снегоболотоходе, была в некоторой степени рискованной. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
18:31
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение с 11 по 13 января в связи с морозами.
18:31
Песков назвал странным процессом обсуждение «формулы Зеленского» без России
Обсуждение так называемой «формулы Зеленского» без России является очень странным процессом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
18:30
Атанасов объяснил, почему не сразу поверил, что оформил хет-трик в матче с «Динамо» в КХЛ
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов объяснил, почему не сразу поверил, что оформил хет-трик в матче с «Динамо» в КХЛ.
18:26
Экспозицию о Дороге жизни откроют на станции «Ладожская» в Петербурге
Экспозицию о Дороге жизни откроют на станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге.
18:26
Диетолог Королёва посоветовала не голодать после новогодних застолий
Диетолог Маргарита Королёва дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.
18:26
Защита Vacio отозвала из Мосгорсуда жалобу на арест рэпера за мелкое хулиганство
Апелляционная жалоба на решение Лефортовского районного суда города Москвы о повторном аресте на десять суток рэпера Николая Васильева, также известного как Vacio, была отозвана из Мосгорсуда.
18:21
В Петербурге покажут спектакль «Ленинградский щелкунчик»
Премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» состоится 12 января в Санкт-Петербурге. Он поставлен по военно-исторической сказке Дениса Нефёдова.