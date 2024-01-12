Redacted: CNN признал, что соблюдает указания израильской цензуры

Телеканал CNN прогоняет свои материалы о войне в секторе Газа через собственный корпункт в Иерусалиме, где их приводят в соответствие с указаниями цензурного ведомства ВС Израиля, сообщает подкаст Redacted со ссылкой на американские СМИ. Как предполагает ведущий подкаста, это, скорее всего, значит, что из репортажей и сюжетов канала просто изымают любые мысли, которые могут трактоваться как «пропалестинские».

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Если вдруг вам было мало подтверждений того, что мейнстримные СМИ пронизаны коррупцией, мы только что получили об этом пока что самый чёткий сигнал: на CNN теперь признают, что каналу приходится перед запуском в эфир любых материалов о войне в Газе сначала получать зелёный свет от Израиля. Представляете? Выходит, каналу CNN, который себя позиционирует как независимое новостное СМИ — мы, дескать, «самый авторитетный бренд в мире новостей», — приходится перед эфирами «зондировать почву». Но на канале нашёлся разоблачитель, который заговорил — и признал в разговоре с The Intercept, что CNN давно поддерживает отношения с некой цензурной инстанцией в Иерусалиме.





Давайте возьмём и пробежимся по этому материалу. Вот, как видите, «CNN сдаёт материалы о Газе на проверку в свой иерусалимский корпункт, который получает указания от цензурной организации ЦАХАЛ», то бишь сил обороны Израиля. То есть, по словам разоблачителя, каждая строчка в репортажах, касающихся Палестины, должна одобряться иерусалимским корпунктом; либо же, если там нет на это кадров — например, когда люди в отпуске, — материалы передаются одному из специально отобранных самим корпунктом представителей высшего руководства. В результате отдельные предложения часто вырезаются, дабы обеспечивать очень конкретную точку зрения, утверждает сотрудник.





Выходит, они, в сущности, пускают под нож всё, что не выражает произраильскую позицию — видимо, вырезая всё пропалестинское. Пробежимся по статье: «Цензурная инстанция запрещает зарубежным новостным источникам освещать определённые темы, которые она выбирает сама, а также подвергает прямой цензуре статьи и новостные сюжеты, не соответствующие их директивам», — пишет The Intercept.

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Это что ещё за чертовщина? Израиль у нас что, теперь как Pfizer?

КЛЕЙТОН МОРРИС: Даже масштабнее.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: В разы масштабнее

КЛЕЙТОН МОРРИС: Да, помасштабнее будет. Ну да, они же всем там управляют, правильно? Ну то есть правило, согласно которому сюжеты об Израиле или палестинцах проходят проверку в иерусалимском корпункте, существует уже много лет, признал официальный представитель CNN. «Всё дело просто-напросто в том, что имеется много уникальной местной специфики и, чтобы наши материалы были как можно более точными и корректными, с этой спецификой нужно обращаться особенно тщательно», — сказал он. Представитель канала также отметил, что тексты новостей CNN в цензурную инстанцию не передаёт, охарактеризовав взаимодействие канала с ЦАХАЛ как «минимальное».

Всё это заявил представитель CNN. То есть канал здесь немножко идёт на попятную, пытаясь теперь, так сказать, потушить пожар.

ДЭВИД ФОСТЕР: А вот у меня есть новаторская идея: а может, CNN возьмёт и отправит туда журналистов, чтобы реально увидеть, что там творится? Ну а потом можно будет сверить заявления Израиля с тем, что они увидели в Газе.





КЛЕЙТОН МОРРИС: Да, было бы на самом деле просто замечательно, если бы CNN отправил в Газу корреспондентов — хотя там ведь, как известно, гибнет много журналистов. Их так там много гибнет, что один очень храбрый журналист не более суток тому назад заявил, что больше так не может и что будет вытаскивать оттуда свою семью, потому так много журналистов вместе с семьями просто расстреливают. Этому журналисту тридцать с небольшим лет — и он заявил, что уезжает потому, что уже давно передаёт всю эту информацию миру, а мир её просто игнорирует и ничего не делает. «Я могу и дальше показывать вам те ужасы, которые здесь творятся ежедневно, но делать-то никто ничего не станет. И что же мне, распрощаться с семьёй? Что, теперь моего сына тоже убьют за то, что я вам продолжаю показывать, что здесь происходит — и никто при этом ни черта не делает?» — сказал он.

Дата публикации 11 января 2024 года.