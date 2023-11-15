SwebbTV: Запад движется к диктатуре, а его политики больше не работают на своих сограждан

Запад всё больше напоминает диктатуру, насаждая другим свои далёкие от совершенства понятия о демократии. Всё отчётливее прослеживается, как людям на Западе затыкают рот, как только их мнение не совпадает с мнением западной олигархии, которая подчинила своим интересам всё, включая в первую очередь политиков. Об этом заявляет аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

Перестало иметь значение, насколько сильны ваши факты, ведь вы скажете что-то, что противоречит интересам западных олигархов, вас заставят замолчать. К примеру, невероятно слабая демократия западного мира подготовила почву для истерии по поводу вакцин от коронавируса, что служило интересам крупных финансовых групп. Всё отчётливее прослеживается, как «Запад всё больше напоминает диктатуру», — констатирует аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

Во время пандемии западный мир, который считает себя таким «просвещённым», застрял в массовом психозе, похожем на средневековый суд над ведьмами. Всему виной то, что на Западе не осталось сильных демократий, а граждане живут в обществе, где финансовые интересы и небольшая клика людей держат власть. Речь идёт об олигархии, чьи интересы управляют всем остальным вне зависимости от того, что показывает реальность, и политики подчиняются этим интересам, считает аналитик.

«В нашем обществе наибольшую власть имеют крупные финансовые интересы. Мы живём при олигархии», — заявляет Ларс Берн порталу SwebbTV. По его словам, деньги правят, а демократия чрезвычайно слаба, потому что политики в Швеции зависят от переизбрания каждые четыре года. Они не могут позволить себе настроить против себя олигархические СМИ, потому что тогда они потеряют своё положение. К сожалению, эта система очень плоха, поскольку крупные финансовые интересы контролируют почти всё, и тем, кто хочет демократии, пора бы это уже понять, считает Берн.

По мнению эксперта, населению Запада необходимо серьёзно задуматься над укреплением демократии вопреки экономическим интересам олигархов, поскольку в противном случае будущее будет крайне мрачным. «Западный мир всё больше напоминает диктатуру: введена цензура, о которой мы в демократической стране никогда раньше не слышали. Внезапно СМИ подвергаются цензуре из-за этих интересов», — предостерегает Берн.

Правительство Швеции недавно заявило, что оно должно поддержать оппозицию в Белоруссии, и делается это якобы «во имя демократии». Шведские власти твердят о необходимости распространять демократию. Что бросается в глаза, так это то, что если собственная «демократия» Запада — это «химера», то она не должна распространяться дальше. Однако западные политики по-прежнему изображают Запад как оплот демократии, хотя это уже не так, завершает SwebbTV.