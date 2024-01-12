RS: США будут вкладываться в оборонку Украины — а расходы лягут на плечи простых американцев

Если конгресс не разрешит Байдену предоставить Киеву очередной пакет помощи, Вашингтон пойдёт другим путём — он будет вкладывать средства в оборонную промышленность на Украине. Однако, как пишет Responsible Statecraft, если власти США не проявят должной осмотрительности, оплачивать счета за расширение мощностей по производству оружия на долгие годы вперёд придётся американским налогоплательщикам.

Американским военным подрядчикам не нужно одобрение конгресса для совместного производства оружия с украинскими компаниями, и администрация Байдена это всячески поощряет, чтобы помочь развитию оборонной промышленности Украины. Однако, пишет Responsible Statecraft, если власти США не проявят должной осмотрительности, оплачивать счета за расширение мощностей по производству оружия на долгие годы вперед придётся не кому иному, как американским налогоплательщикам.

Как продолжает портал, в декабре администрация провела в Вашингтоне конференцию по ВПК США и Украины. Белый дом сообщил, что около 350 представителей правительства и оборонной промышленности из США, с Украины и из европейских стран-союзниц собрались, чтобы обсудить «значительное увеличение производства оружия». Администрация Байдена также создала межведомственную группу по сделкам с Украиной, в которую вошли представители Госдепартамента, а также министерств обороны и торговли.

Сообщается, что некоторые американские военные подрядчики уже взяли на себя обязательства по совместному производству оружия с Украиной осенью и администрация уже несколько месяцев добивается «совместной разработки, совместного производства и совместного обеспечения».

Подрядчики обязались начать совместное производство с Украиной почти четыре месяца назад, но администрация не раскрывает карт насчёт соответствующих соглашений, хотя, судя по некоторым признакам, шаги в этом направлении уже предпринимаются. Посол Украины в США Оксана Макарова заявила на декабрьской конференции, что с помощью технических данных Пентагона и при участии оборонной промышленности США на Украине уже началось производство систем FrankenSAM класса «земля — воздух».

В идеале, отмечает автор материала, на совместном производстве расходы по эксплуатации, обслуживанию и защите производственных объектов понесут украинские подрядчики. Пентагон и ВПК США предоставят техническое ноу-хау, а Украина взвалит на себя всю тяжёлую работу. Но у американских военных компаний практически нет финансовых стимулов добиваться самостоятельности и процветания своих украинских партнёров.

Но в любом случае компаниям придётся так или иначе защищать свои инвестиции. Военные заводы давно стали целями России, и новые и расширенные производственные мощности неизбежно привлекут пристальное внимание, а их оборона окажется дорогостоящей. Если Украина в итоге не сможет покрыть всех расходов на эксплуатацию, обслуживание и защиту заводов, построенных при участии американских подрядчиков, те непременно потребуют финансовой компенсации от правительства США.