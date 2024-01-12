Independent: Риши Сунак объявит о выделении Киеву военной помощи на £2,5 млрд

В ходе необъявленного ранее визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине пакета военной помощи в размере £2,5 млрд и подпишет с Владимиром Зеленским соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, пишет The Independent. Анонсируя визит, Сунак отметил, что Великобритания продолжит поддерживать военные усилия Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправился с неожиданным визитом на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в размере £2,5 млрд, сообщает The Independent.

В официальном заявлении британского правительства сказано, что очередной пакет финансирования будет включать в себя ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и средства для обеспечения безопасность на море. Не менее £200 млн будет выделено на закупку и производство «тысяч военных беспилотных летательных аппаратов», что станет крупнейшей поставкой беспилотников на Украину из какой-либо страны. Ожидается, что большинство из аппаратов будет произведено в Великобритании.

Сунак и Зеленский также воспользуются однодневным визитом, чтобы подписать соглашение по сотрудничеству между Киевом и Лондоном в сфере безопасности, после того как в прошлом году страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ожидается, что во время визита в Киев британский премьер-министр также встретится с сотрудниками экстренных служб Украины и объявит о выделении еще £18 млн гуманитарной помощи в дополнение к уже предоставленным почти £340 млн.



Незадолго до встречи с Зеленским Сунак подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать военные усилия Украины. «Я здесь сегодня с одним посланием: Великобритания также не дрогнет. Мы будем рядом с Украиной в её самые тёмные времена и в грядущие лучшие времена», — заявил премьер.