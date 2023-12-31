Times: Риши Сунак может проиграть предстоящие выборы

16:36
РИА Новости: Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию
Латвия, Италия и Литва с января по сентябрь 2023 года стали лидерами по экспорту игристого вина в Россию, общий объём поставок оценивается в размере более $200 млн.
16:33
Сёмин: хочу пожелать нашему футболу в 2024-м идти своим путём и искать новое
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин пожелал отечественному футболу в наступающем 2024 году идти своим путём и искать что-то новое.
16:27
Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
Соединённые Штаты, где в 2024 году состоятся президентские выборы, могут преподнести президенту России Владимиру Путину величайший подарок в новом году.
16:19
ВС России уничтожили склад ГСМ ВСУ на северо-восточной окраине Харькова
Вооружённые силы России уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) центра обеспечения украинской армии на северо-восточной окраине Харькова.
16:12
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
Вооружённые силы России уничтожили авиатехнику украинской армии на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщили в российском Министерстве обороны.
16:08
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три РСЗО HIMARS и одну «Ольху»
Вооружённые силы России в течение суток уничтожили три реактивные системы залпового огня HIMARS и одну «Ольху».
16:05
Надаль: если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было избежать
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как жил с травмой бедра в 2023 году.
16:05
Одна россиянка погибла, шестеро ранены при крушении катера у берегов Пхукета
Одна россиянка погибла, ещё шестеро российских граждан пострадали в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
15:58
RT: Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Буданову об ударе по Белгороду
Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря.
15:56
Чикунова: пусть не всё получилось, но всё-таки год считаю успешным
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова подвела итоги уходящего, 2023 года.
15:55
В ХАМАС заявили о поражении израильского вертолёта Apache на севере Газы
Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о поражении израильского вертолёта Apache на севере сектора Газа.
15:49
В Курске отключат подсветку админзданий в знак солидарности с Белгородом
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 31 декабря в Курске и муниципальных образованиях региона отключат подсветку административных зданий в знак солидарности с жителями Белгорода.
15:41
Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности
Мэрия Белгорода заявила об объявлении сигнала о ракетной опасности.
15:38
Призёра Олимпиады велогонщика Денниса арестовали по подозрению в убийстве жены
Полиция арестовала призёра Олимпийских игр и чемпиона мира австралийского велогонщика Роана Денниса по подозрению в убийстве жены.
15:36
Гладков: мужчина погиб, один человек пострадал при обстреле ВСУ посёлка Красное
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина погиб, ещё один человек пострадал в результате обстрела посёлка Красное со стороны Вооружённых сил Украины.
15:28
FT: Трамп проиграет президентские выборы, а X Маска обанкротится в 2024 году
Журналисты газеты Financial Times опубликовали прогнозы на 2024 год, которые касаются политической, экономической и бизнес-сферы, а также климата.
15:24
Эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полёт хорошо
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» сообщил, что эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полёт хорошо.
15:18
Трое жителей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Трое мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины возле ТК «Галактика» в Донецке.
15:16
Восстановившийся после травмы Надаль провёл первый матч с января
Испанец Рафаэль Надаль провёл первый матч после травмы, сыграв в парном разряде на турнире в австралийском Брисбене.
15:11
Медведев поздравил россиян с новым, 2024 годом
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к российским гражданам с поздравлением с новым, 2024 годом.
15:04
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля
Президент России Владимир Путин обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год.
15:00
Космонавт Борисов с борта МКС поздравил команду RT с Новым годом
Российский космонавт Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравил команду RT с Новым годом.
14:56
Президент РПЛ не включил Промеса в символическую сборную первой части сезона
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал свою символическую сборную по итогам первой части сезона российского чемпионата.
14:55
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
14:52
Вертолёты забрали трёх пострадавших из-за обстрелов Белгорода в больницы Москвы
Вертолёты Московского авиационного центра забрали в лечебные учреждения столицы троих пострадавших, доставленных спецбортом МЧС из Белгорода.
14:48
Автомобиль одной из погибших в Белгороде загорелся после обстрела ВСУ
Среди погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины — 30-летняя фитнес-тренер Александра. Прилёт был в её машину, после чего автомобиль загорелся.
14:44
Камоцци назвал «Спартак» главным разочарованием этого года
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал красно-белых главным разочарованием чемпионата России в 2023 году.
14:42
В Кировоградской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в городе Кропивницком Кировоградской области.
14:40
TVL: на Украине на фоне провалов ВСУ вспомнили слова Путина о переговорах
На Украине на фоне провалов украинских вооружённых сил вспомнили слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию конфликта.
14:39
Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Белорецком районе Башкирии.
14:33
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
14:30
Постпредство Чехии при ООН: поддержка Киева полностью соответствует нормам права
Западная поддержка Украины полностью соответствует нормам международного права, утверждается в письме постоянного представительства Чехии при ООН.
14:27
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
14:25
Покровская: российских синхронистов наказали за многолетние победы
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что поначалу надеялась на допуск до Олимпиады в Париже.
14:24
Коваль: порядка тысячи частных объектов планируется приватизировать на Украине
Глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль в эфире телеканала «Рада» заявил, что порядка 1 тыс. частных объектов планируется приватизировать на Украине.
14:20
Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода
Спецборт МЧС России доставил в Москву граждан, пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.
14:16
Мурашко: 22 человека остаются в тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницах 22 человека остаются в тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.
14:11
Каррера: пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил своё новогоднее пожелание всему российскому футболу.
14:09
МВД: около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что около 90% жителей новых регионов получили российские паспорта в 2023 году.
14:09
Минздрав России: при обстреле Белгорода погибли 24 человека
Минздрав России подтвердил информацию, что в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 24 человека.
14:04
Брат погибшей при обстреле украинцами Белгорода рассказал RT о гибели сестры
Сестра Дмитрия погибла в результате обстрела украинцами Белгорода. Также ранения получили дети девушки (восьми месяцев и восьми лет). Как рассказал RT брат погибшей, одной из пострадавших девочек ампутировали ногу из-за террористической атаки.
13:59
Ромашина пожелала терпения и сил российским спортсменам
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.
13:57
Старовойт сообщил об обстреле деревни Городище со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Городище Рыльского района.
13:55
Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода
Постоянное представительство России при ОБСЕ возмущено молчанием ряда высокопоставленных функционеров в организации на фоне украинского обстрела Белгорода.
13:51
Желающие переселиться в Россию будут подтверждать знание русского языка
Российское правительство подписало постановление, по которому с 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут подтверждать знание русского языка.
13:50
Орлов назвал Никиту Симоняна человеком года в российском футболе
Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает человеком года в российском футболе.
13:48
Белгородцы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам
Белгородцы несут цветы и игрушки к двум стихийным мемориалам в память о погибших в результате вчерашнего украинского обстрела.
13:39
Губерниев считает, что отстранение не будет полноценно снято с российских спортсменов в 2024 году
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение касательно возможного возвращения российских спортсменов в 2024 году.
13:39
На Ставрополье возбудили дело по факту осквернения символов воинской славы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае.
13:34
В Липецке отказались от праздничных мероприятий после обстрела Белгорода
Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что власти отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны украинцев.