Times: Риши Сунак может проиграть предстоящие выборы

Согласно новому опросу, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уступает лидерство в большинстве избирательных округов главе оппозиции Киру Стармеру, пишет The Times. На фоне приближающихся парламентских выборов такой результат становится проблемой для тори, которые хотели сделать ставку на противостояние партийных лидеров.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может уступить лидерство в большинстве избирательных округов главе оппозиции Киру Стармеру, приводит The Times результаты нового опроса компании Focaldata для общественной организации «Лучшее для Британии». В преддверии парламентских выборов анализ среди свыше 10 тыс. человек показал, что лидер лейбористов обходит Сунака в 390 избирательных округах Англии, Уэльса и Шотландии, а на национальном уровне опережает на 10 пунктов (32% против 22%).

Такой результат становится проблемой для тори, отмечает издание. Министры и политтехнологи на протяжении долгого времени заверяли, что лучше всего представить это голосование как президентские выборы между Сунаком и Стармером. Опрос, однако, показывает, что если британцы будут прислушиваться к своим предпочтениям среди политических лидеров, то последний получит подавляющее большинство голосов.

Исследование также продемонстрировало, что среди основных политических партий на национальном уровне 35% британцев поддерживают лейбористов, тогда как находящихся у власти консерваторов — лишь 19%. Основываясь на полученных данных, электоральный расчёт заставляет предположить, что если бы выборы проводили сейчас, Лейбористская партия получила бы 415 кресел и большинство в парламенте, тогда как тори пришлось бы довольствоваться лишь 151 представителем (сейчас их 350), рассказывает The Times.