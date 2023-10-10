Independent: всё больше британцев сомневается, что выход из ЕС идёт стране на пользу

Только 9 процентов жителей Соединённого Королевства считают, что выход стран из европейского блока оказался успешным, пишет The Independent со ссылкой на новый опрос. Более того, согласно исследованию, среди британцев растут сомнения, что следование этим политическим курсом хоть когда-нибудь даст положительный результат.

Только 9 процентов британских избирателей считают, что выход стран из европейского блока оказался успешным. Об этом свидетельствует новый опрос, проведённый аналитическим центром UKICE, пишет The Independent.

Кроме того, согласно исследованию, жители Соединённого Королевства всё чаще сомневаются, что следование этим курсом когда-либо даст положительный результат. Даже среди людей, проголосовавших за уход из ЕС в 2016 году, только 61 процент по-прежнему полагает, что эта политика в конечном итоге себя оправдает.

Респонденты также поделились мнением о том, как бы они проголосовали в случае потенциального референдума о воссоединении с Евросоюзом. 48 процентов заявили, что поддержали бы возвращение Британии в организацию, 32 процента выступили против, а остальные не смогли ответить определённо, отмечает издание.

Вместе с тем авторы исследования призывают не делать поспешных выводов. По их словам, почти единодушное недовольство текущим положением вещей совсем не означает, что большинство британцев проголосует за воссоединение с блоком.

Примечательно, что с 2020 года ведущие британские партии пытаются дистанцироваться от этого вопроса. Лейбористы исключили возможность воссоединения с ЕС или даже с его единым рынком, в то время как консерваторы при Риши Сунаке отказались от подхода, продвигаемого Борисом Джонсоном, и перестали конфликтовать с Брюсселем, обращает внимание The Independent.