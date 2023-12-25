Sky News: британцы называют грядущее Рождество худшим

Из-за роста цен жители Великобритании выбирают более дешёвые подарки на Рождество и стараются сократить свои траты, сообщает Sky News. При этом страдает и Санта: вакансий на исполнение этой роли стало на 15% меньше и зарплата рождественского волшебника не выросла в той же мере, как в среднем по стране.

В этом году британцы скорее встретят Санта-Клауса в центре занятости: вакансий для желающих сыграть эту роль стало на 15% меньше. И оплата его тоже не порадует: если средняя заработная плата в Великобритании выросла на 7%, то у Санты — всего на 4%. Как отмечает в своей статье Sky News, кризис стоимости жизни ударил в этом году по британцам сильнее, чем когда-либо.

Британцы привыкли есть индейку на Рождество, но и она подорожала. Фермеры готовятся к празднику за полгода, в начале июня. И в этом году им удалось вырастить вдвое меньше индюшек, чем пять лет назад: всему виной сокращение иностранной рабочей силы из-за выхода Великобритании из ЕС.

Сам процесс выращивания индеек сложный, сказывается и кризис стоимости жизни. Поэтому и стоимость производства индейки за последний год выросла на 21%, говорят фермеры. Если раньше на корм для птиц уходило £12—15 тыс., то теперь из-за конфликта на Украине эта цифра доходит до £30 тыс. Если шесть лет назад они тратили по £3 тыс. на электричество, то теперь — £20 тыс. в декабре. Но даже в такой ситуации британцы от индейки не планируют отказываться.

При этом, по прогнозам, в этом году жители Великобритании будут покупать меньше рождественских подарков и выбирать более дешёвые. Эксперты подсчитали, что в этом году британцы потратят на Рождество на 10% меньше. Но даже если все сократить расходы, они всё равно составят 23% от среднемесячного дохода.

«Я знаю, что в январе будут проблемы, но я стараюсь не думать об этом», — говорят собеседники издания.

Хотя в ноябре инфляция упала до двухлетнего минимума, 3,9%, цены на некоторые продукты растут гораздо быстрее, отмечает издание. Например, колбасы и бекон подорожали на 14%. Классические подарки тоже обходятся дороже: пара мужских носков подорожала на 5%, а женский шарф — на 8%.

Система рассрочки стала так популярна в Великобритании, что миллионы людей могут попасть в долги в это Рождество, отмечает автор статьи. Более четверти британцев готовятся к празднику, пользуясь рассрочкой. В такого рода кредиты попадают в Рождество до 56% родителей, имеющих детей младшего школьного возраста.

У некоторых людей нет денег, чтобы устроить рождественский ужин, и они обращаются за помощью в благотворительные организации. При этом растёт и количество британцев, у которых нет крыши над головой: Sky News приводит пример одного приюта, где в этом году находятся 28 человек по сравнению с 10 в прошлом году. «Я думаю, что это, возможно, одни из худших рождественских праздников, которые у нас были», — говорит директор благотворительной организации. Он признаётся, что у них не хватает кроватей для всех нуждающихся.