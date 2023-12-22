FAZ: конфликт на Украине, и кризис в Газе сказались на предпраздничных закупках немцев
За несколько дней до праздника в центре Кёльна в среду на первый взгляд не наблюдается умеренности при покупках. Но цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей.
ШТЕФАН ГЕНТ, глава HDE: На самом деле это был очень плохой старт. Затем был небольшой рост, особенно по субботам в крупных городах было более оживлённо. Но подводя итог, следует сказать, что наши ожидания, к сожалению, не оправдались, показаны отрицательные результаты. Конечно, типичные рождественские отделы, такие как часы, украшения и игрушки, а также книги, книжные магазины да данные момент имеют позитивную конъюнктуру и получат выгоду от рождественских продаж, но в целом, однако, на более сдержанном уровне, чем в прошлом году. В реальности мы даже ожидаем падения от 5 до 6% в стоимости рождественских закупок в этом году из-за роста цен.
В краткосрочной перспективе до наступления следующего года, возможно, будет ещё один или несколько всплесков походов магазинам, которые смогут привести к увеличению продаж. Такова надежда, однако, прежде всего объединение рассчитывает на 2024 год.