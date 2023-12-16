NTD: в Чикаго представили рождественские ели, украшенные в традициях разных стран

В Музее науки и промышленности в Чикаго выставили 57 рождественских ёлок. Как передаёт NTD, центральное место занимает ель высотой 15 метров. Все деревья украсили в традициях разных стран, возле каждой есть короткое описание. Данная практика берёт начало с 1942 года, когда в музей приходили люди из разных сообществ, чтобы привнести немного лёгкости и счастья в жизнь того времени.

Целый лес рождественских ёлок представили публике в Музее науки и промышленности в Чикаго. Центральное место занимает ель высотой 15 метров. Остальные расставлены по залам музея.

Всего здесь сверкают огнями 57 рождественских ёлок. Их украсили в традициях разных стран. Возле каждой есть короткое описание.

ДЖЕФФ БУОНОМО, сотрудник музея: Для меня эта экспозиция очень особенная, поскольку не ожидаешь увидеть такого в научном музее. Всё началось в 1942 году, во время войны. Тогда в музей приходили люди из разных сообществ, чтобы привнести немного лёгкости и счастья в жизнь того времени.

В 1942 году для выставки использовали одну ёлку. Каждый день её украшали заново, чтобы представить традиции союзных стран, которые сражались бок о бок с Америкой во время Второй мировой войны. Рождественские украшения меняли 12 дней.

Позже ёлок стало больше. Их по-прежнему украшают люди разных национальностей. Гости музея могут познакомиться с культурой Австрии, Чехии, Румынии, Франции и других стран.

ДЖЕФФ БУОНОМО: Самое замечательное в этой выставке то, что она демонстрирует, насколько мы все похожи, хотя в наше время между нами могут быть некоторые различия.

В этом году выставка посвящена снегу. Каждые полчаса по музею начинают летать искусственные снежинки.

ГОСТЬЯ МУЗЕЯ: Каждый год здесь красиво. Я прихожу сюда много лет, но ёлки по-прежнему очаровательны, и в них всегда есть что-то удивительное. Мне нравится читать о каждой стране. Всегда узнаёшь что-то новое.

ГОСТЬ МУЗЕЯ: Это здорово, просто захватывающе. И люди вложили множество идей и энергии в оформление.

Выставка рождественских ёлок продлится до 7 января.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.