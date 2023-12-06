Politico: европейцев предупредили об «огромной опасности» терактов в преддверии рождественских праздников

Комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Йоханссон предупредила об «огромном риске» терактов в Европе в преддверии рождественских праздников. Европейский чиновник увязывает возможные террористические нападения в странах ЕС с бушующим на Ближнем Востоке вооружённым конфликтом.
В преддверии Рождества в ЕС есть «огромный риск» совершения террористических атак. Об этом предупредила комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Йоханссон, связав такую угрозу с продолжающейся войной на Ближнем Востоке, пишет издание Politico.
«Учитывая войну между Израилем и ХАМАС и поляризацию, которую она вызывает в нашем обществе, а также предстоящий сезон отпусков, существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе», — заявила она журналистам перед началом заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам, сообщает газета.
По словам французского прокурора, опасения Йоханссон последовали за нападением возле Эйфелевой башни в Париже на прошлых выходных, в ходе которого был убит один немец и несколько человек получили ранения от исламистского экстремиста.
Издание Politico напоминает, что в октябре учитель французского языка погиб в результате ножевого ранения в школе в Аррасе. Французские власти охарактеризовали это нападение как террористический акт. Кроме того, немецкие спецслужбы недавно заявили, что война между Израилем и ХАМАС усилила риск потенциальных нападений со стороны радикальных исламистов внутри Германии.
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