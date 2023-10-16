WION: новое убийство учителя потрясло Францию — силы безопасности перешли в режим повышенной готовности

Произошедшее во Франции нападение, в результате которого от ножевого ранения погиб учитель, потрясло и шокировало всю страну, передаёт WION. В ответ службы безопасности и полиция были приведены в состояние повышенной готовности, а крупнейший музей в Париже был временно закрыт. Официальные лица обещают обеспечить безопасность, однако оппозиция критикует действия правительства.

Франция находится в состоянии повышенной готовности. В стране были дополнительно развёрнуты 7000 военнослужащих, крупнейший в мире музей в Париже был закрыт. Чиновники объясняют решение о его закрытии соображениями безопасности.



На территории всей страны были развёрнуты военные патрули в составе 7000 человек. Во Франции был объявлен самый высокий уровень готовности после экстренного совещания по вопросам безопасности под председательством Макрона. Правительство Франции также запретило проводить пропалестинские акции протеста в стране.



Такие меры были приняты после инцидента, когда во время нападения с ножом был убит учитель. Это нападение произошло в пятницу в городе Аррас, расположенном на северо-востоке Франции. В этом городе проживает большое количество евреев и мусульман.



Нападавший мужчина в возрасте около 20 лет убил учителя французского языка и тяжело ранил ещё троих сотрудников в школе, которую он посещал раньше. В совершении этого нападения в пятницу подозревается Мохамед Могушков, который сейчас находится под полицейским арестом.



Президент Эммануэль Макрон назвал случившееся «актом исламистского террора». Французские власти предподлагают, что это нападение с ножом может быть связано с продолжающимся военным конфликтом в Западной Азии.



Всё это происходит на фоне опасений, что конфликт между Израилем и ХАМАС может привести к вспышкам насилия в иностранных столицах. В Париже был закрыт крупнейший и самый посещаемый в мире музей Лувр. Это было сделано после того, как руководство музея получило письменное предупреждение о том, что существует опасность для музея и его посетителей.



Стоит напомнить, что в выходные дни музей привлекает максимальное количество гостей, а за год его посещает около 10 миллионов человек. Это одно из обязательных к посещению мест для туристов, приезжающих во французскую столицу.



Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.