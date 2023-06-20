The Guardian: в Париже идёт суд над четырьмя обвиняемыми в подготовке терактов

В 2018 году было начато расследование в связи с подозрением в нелегальном создании взрывных устройств, в результате которого перед судом в Париже предстали четверо мужчин, предположительно состоявших в неонацистской террористической группе. Как сообщает британская газета The Guardian, они обвиняются в планировании нападений на мечети и еврейские объекты.

В Париже проходит суд над четырьмя мужчинами, обвиняемыми в сговоре в качестве неонацистской террористической группы с целью планирования нападений на мечети и еврейские объекты во Франции в 2017 и 2018 годах, сообщает британская газета The Guardian.

Расследование было начато в 2018 году после того, как Александр Жиле, 22-летний доброволец, заместитель жандарма в Гренобле, предположительно заказал продукцию, которая могла быть использована во взрывных устройствах. Менеджер магазина фейерверков счёл его заказ подозрительным и обратился в полицию.

В ходе обыска в доме Жиле было обнаружено «регулярно используемое» оружие, в том числе два автомата Калашникова, а также лабораторное оборудование, отмечает издание.

Прокуроры утверждают, что он и трое других обвиняемых были участниками ультраправого, неонацистского частного онлайнового дискуссионного форума под названием «Операция ВаффенКрафт» («Сила оружия»), где обсуждение «очень быстро перешло к подготовке террористических проектов». Ваффен-СС — это военное подразделение нацистского элитного корпуса СС, который был основан Адольфом Гитлером, напоминает британская газета.

Французские СМИ сообщили, что следователи обнаружили фотографии четырёх мужчин, одному из которых на тот момент было 17 лет, сделанные, когда они впервые встретились лицом к лицу летом 2018 года для тренировки по стрельбе в лесу недалеко от Тура. Следователи также нашли проекты документов, которые, по их мнению, являются манифестами, подобными тем, которые используются для оправдания ультраправыми массовых убийств.

Один из обвиняемых описал добровольного заместителя жандарма Жиле как радикального и решительного, заявив, что он хотел «устроить бойню похуже, чем в «Батаклане». Как поясняет The Guardian, речь об исламистском нападении, произошедшем в концертном зале «Батаклан» на рок-концерте группы Eagles of Death Metal, в результате которого погибли 90 человек и ещё десятки получили ранения во время скоординированных терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Раздел сайта, где происходило общение группы, содержал проявления ненависти к мусульманам и коммунистам, а также комментарии, носившие антисемитский и гомофобный характер, сообщается в статье. Цели для нападений, которые там обсуждались, включали смешанные кварталы, мечеть, собрание еврейской группы, военно-воздушную базу, офисы ассоциации Licra против расизма и антисемитизма, а также мероприятия кампании Жана-Люка Меланшона, лидера леворадикальной партии «Непокорившаяся Франция».

Среди четырёх человек, над которыми ведётся суд, — работник фермы, а также студент инженерного факультета, сын полковника армии, пишет The Guardian. Адвокаты мужчин, как ожидается, будут утверждать в суде, что они не совершали реальных нападений и не писали манифестов.

Девять запланированных нападений ультраправых групп были предотвращены во Франции с 2017 года, заявил этой весной министр внутренних дел Жеральд Дарманен. По его словам, французские власти воспринимают угрозу нападений со стороны ультраправых или неонацистских групп всерьёз.

Один из обвиняемых был подростком, когда полиция арестовала подозреваемых в 2018 и 2019 годах, что означало, что по французскому законодательству для всех четверых мужчин был вероятен судебный процесс за закрытыми дверями. Но председательствующий судья, Кристоф Петито, заявил в понедельник, что, учитывая серьёзность обвинений, «суд считает важным отменить ограничение публичности», сообщает британская газета The Guardian.