FAZ: в Германии сохранят 700-летнюю антисемитскую скульптуру, но скроют её занавесом

В Германии скроют скульптуру с антисемитским сюжетом от взгляда прихожан кафедрального собора города Бранденбург-на-Хафеле. Уполномоченный немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом приветствовал решение церкви, но как сообщает Frankfurter Allgemeine, скульптуры с подобным сюжетом есть и в других церквях и соборах по всей Германии, и они пока что не торопятся скрыть их от взгляда общественности.

Оскорбительная скульптура в кафедральном соборе города Бранденбург-на-Хафеле была создана в XIII веке и изображает свиноматку с человеческим лицом в еврейском головном уборе, с сосков которой свисают некие существа. Как сообщает Frankfurter Allgemiene, церковной общине города известно оскорбляющее значение скульптуры, и это послужило основанием для решения в дальнейшем скрыть изображение от взгляда прихожан церкви. Когда именно скульптура будет спрятана занавесом, неизвестно, но «не осталось содержательных вопросов, которые нужно прояснить перед [её] «визуальным устранением», только технико-эстетические», – цитирует представителя церкви издание.

Феликс Кляйн, немецкий уполномоченный по борьбе с антисемитизмом, приветствовал не только решение общины устранить скульптуру из собора, но и готовность евангелического епископа Кристиана Штебляйна «признать вину церкви в распространении ненависти к евреям и антисемитизма», – пишет Frankfurter Allgemiene. Уполномоченный правительства, однако, отметил, что «не только в Бранденбурге, но и во многих церквях Германии архитектурное наследие поставило вопрос о преемственности христианской ненависти к евреям от Средневековья до наших дней». В частности, Кляйн подверг критике обращение с подобной скульптурой в городе Виттенберг – на родине немецкой Реформации.

Феликс Кляйн считает, что «обращение с собственной историей» в городе Виттенберг «недостаточно осознанное». В Виттенберге церковный совет общины решил сохранить сходную антисемитскую скульптуру на фасаде собора, хотя эксперты, привлечённые для консультации, рекомендовали её удаление. Вместо этого община решила обновить информационный щит перед скульптурой и «в долгосрочном плане создать постоянную выставку для предоставления информации об антииудаизме». Как отмечает Frankfurter Allgemiene, решение церковной общины оставить скульптуру привело к судебным разбирательствам. Процесс в Верховном суде Германии церковь уже выиграла, теперь ей предстоит разбирательство в Конституционном суде в Карлсруэ.

Хотя «не существует единственно правильного способа взглянуть в лицо истории», «нужно всегда учитывать, что пренебрежительные и унизительные представления, даже если они уже история, всё ещё могут ранить людей сегодня, продолжают иметь влияние и сегодня», – констатирует Frankfurter Allgemiene, ссылаясь на Феликса Кляйна.