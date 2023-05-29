FAZ: в Германии сохранят 700-летнюю антисемитскую скульптуру, но скроют её занавесом
Оскорбительная скульптура в кафедральном соборе города Бранденбург-на-Хафеле была создана в XIII веке и изображает свиноматку с человеческим лицом в еврейском головном уборе, с сосков которой свисают некие существа. Как сообщает Frankfurter Allgemiene, церковной общине города известно оскорбляющее значение скульптуры, и это послужило основанием для решения в дальнейшем скрыть изображение от взгляда прихожан церкви. Когда именно скульптура будет спрятана занавесом, неизвестно, но «не осталось содержательных вопросов, которые нужно прояснить перед [её] «визуальным устранением», только технико-эстетические», – цитирует представителя церкви издание.
Феликс Кляйн, немецкий уполномоченный по борьбе с антисемитизмом, приветствовал не только решение общины устранить скульптуру из собора, но и готовность евангелического епископа Кристиана Штебляйна «признать вину церкви в распространении ненависти к евреям и антисемитизма», – пишет Frankfurter Allgemiene. Уполномоченный правительства, однако, отметил, что «не только в Бранденбурге, но и во многих церквях Германии архитектурное наследие поставило вопрос о преемственности христианской ненависти к евреям от Средневековья до наших дней». В частности, Кляйн подверг критике обращение с подобной скульптурой в городе Виттенберг – на родине немецкой Реформации.
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