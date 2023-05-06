NTD: богородская игрушка сквозь века пронесла тепло рук и полёт мысли мастеров

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CBC: Ямайка продолжает добиваться референдума, чтобы стать республикой CBC
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Rzeczpospolita: «главный союзник США» сожалеет — Польше не удалось убедить Вашингтон поддержать вступление Украины в НАТО Rzeczpospolita
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«Сторонники украинской войны теперь счастливы»: Proletären объяснила, кому выгодно увольнение Такера Карлсона Proletären
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France 2: запрет полётов над Россией мешает Air France конкурировать с китайскими авиалиниями France 2
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ВСУ за сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР, в результате ударов ранения получили шесть мирных жителей.
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Irish Examiner: ЕС предложил платить украинским беженцам, чтобы они уехали домой
Евросоюз предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами.
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Хатаев приехал на чемпионат мира по боксу в Ташкенте за золотом
Россиянин Имам Хатаев заявил, что намерен завоевать золотую медаль чемпионата мира по боксу 2023 года в Ташкенте.
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Зырянов: было бы красиво в домашнем матче победить «Спартак» и оформить титул
Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов считает, что петербургский «Зенит» вполне способен по итогам матча 26-го тура с московским «Спартаком» стать чемпионом России сезона-2022/23.
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Зеленский обсудил с инвесткомпанией из США создание фонда для восстановления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock создание инвестиционного фонда для восстановления государства.
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Тренер умершего Зайцева считает, что бобслеист не сумел реализовать свой потенциал
Владимир Козлов, тренер Владимира Зайцева, считает, что умерший бобслеист мог добиться больших достижений в спортивной карьере.
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В результате обстрела Донецка пострадала мирная жительница
Жительница Петровского района Донецка получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
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Озбилиз: «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор
Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что красно-белым не стоит отказывать в чемпионском коридоре для «Зенита» после матча 26-го тура.
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Пять человек пострадали при столкновении девяти автомобилей в центре Симферополя
Пять человек пострадали в результате столкновения девяти автомобилей в центре Симферополя.
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«Нэшвилл» подписал контракт с 20-летним форвардом «Спартака» Свечковым
Российский нападающий московского «Спартака» Фёдор Свечков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз».
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Эрдоган заявил, что Турция не завершила операции на границе с Сирией и Ираком
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не завершила свои военные операции на границе с Сирией и Ираком.
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Советник главы «Росэнергоатома»: прорыва дамбы Каховского водохранилища удастся избежать
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что опасность затопления Запорожской области в связи с возможным прорывом дамбы Каховского водохранилища значительно уменьшилась после того, как специалисты открыли одну из шандор с целью спуска воды.
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Карацев проиграл Штруффу и не смог выйти в финал «Мастерса» в Мадриде
Россиянин Аслан Карацев не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
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Тренер: Хатаев и Гаджимагомедов провели уверенные бои на старте ЧМ по боксу
Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов остался доволен поединками Имама Хатаева, Муслима Гаджимагомедова и Эдуарда Саввина на старте чемпионата мира 2023 года в Ташкенте.
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Bloomberg: Минюст США начал расследование против Binance по подозрению в помощи россиянам
Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance по подозрению в помощи россиянам в обходе санкций.
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СК России даст правовую оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в Анкаре
Российские следователи дадут правовую оценку противоправным действиям представителя Украины в отношении российского делегата на саммите ПАЧЭС в Анкаре.
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В Ассоциации операторов микромобильности сравнили частные и арендованные электросамокаты
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.
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Объявлена детская программа Книжного салона в Петербурге
Стала известна детская программа Санкт-Петербургского международного книжного салона, который будет проходить 18–21 мая. Она включает мастер-классы, дебаты, встречи с писателями, театрализованные представления.
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Фёдор Емельяненко раскритиковал проведение турниров по поп-ММА
Президент Союза смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко считает, что необходимо отказаться от проведения турниров поп-ММА в стране.
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Депутат Гусев назвал электровелосипеды опасными
Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил, что опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с мотором.
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В Ассоциации операторов микромобильности назвали принципы регулирования движения электросамокатов
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала о принципах регулирования движения электросамокатов. По её словам, это прежде всего разведение участников дорожного движения.
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Экономист Масленников допустил, что рубль останется на текущих значениях до середины мая
Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
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Экономист Данильцев прокомментировал торговые отношения России и стран еврозоны
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Александр Данильцев высказался о ситуации с торговыми отношениями между Россией и странами Европы. Основной профицит торгового баланса пришёлся на первую половину 2022 года, когда сохранялись высокие цены на энергоресурсы.
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Любимова посетила музей памяти Сергея Пускепалиса в Железноводске
Глава Минкультуры России Ольга Любимова посетила музей памяти актёра Сергея Пускепалиса в Железноводске.
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Турэксперт Мурадян назвал самые популярные направления лета
Генеральный директор туроператора Spase Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.
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В Кировской области разработали проект программы развития ЖКХ до 2030 года
На заседании правительства Кировской области рассмотрели проект программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Документ должен пройти обсуждения с профессиональным сообществом, общественными организациями, депутатским корпусом, после чего его скорректируют.
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Кредитными каникулами в Удмуртии воспользовались 459 предприятий в 2022 году
Кредитные каникулы в Удмуртии оформили 459 предприятий в 2022 году.
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В Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций
В Рязанской области до конца 2024 года построят девять объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе пять мусоросортировочных станций.
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В Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая
В Нижегородской области ожидаются ночные заморозки с 7 по 10 мая. Местами температура воздуха составит до -3 °С, на поверхности почвы — до -5 °С.
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В Удмуртии ожидаются заморозки до -5 °С
В ближайшие дни в Удмуртии ожидаются заморозки, заявили в пресс-службе регионального Гидрометцентра.
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Число пострадавших детей в ДТП с маршруткой в Севастополе возросло до четырёх
В результате аварии с маршруткой в Севастополе пострадали четверо детей, заявил заместитель губернатора региона Александр Кулагин.
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Автоэксперт Тюктеев прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей
Директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев высказался о ситуации на отечественном рынке автомобилей. По его словам, отмечен заметный рост покупательской активности и интереса клиентов в целом, если сравнивать с апрелем 2022 года.
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РИА Новости: «Артподготовка» готовила провокацию по осложнению работы ПВО на 9 Мая
В России члены запрещённой террористической организации «Артподготовка»* планировали 9 Мая провести фейковую акцию «Небесный полк» с целью осложнения работы российских систем противовоздушной обороны. Задержаны пять участников организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артёмовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артёмовске (Бахмуте).
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Расселл показал лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Майами
Стали известны результаты первой сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при Майами.
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Задержан главный подозреваемый в избиении защитника ЦСКА Шведа
В Следственном комитете России по Москве сообщили, что задержан четвёртый подозреваемый в нападении на защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.
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«СТРАНА.ua»: взрывы произошли в Сумской области
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило, что взрывы произошли в Шосткинском районе Сумской области.
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Савин хочет сделать из «Торпедо» стабильный и успешный клуб
Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал понять, что намерен создать из столичной команды настоящий боеспособный коллектив.
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CNN: эффективность HIMARS на Украине снижается из-за систем электронного подавления
Эффективность американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине снижается из-за систем электронного подавления, используемых российскими военными.
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В Минобороны России назвали размер зарплат контрактников в зоне спецоперации
В Минобороны России рассказали, сколько получают военнослужащие по контракту в зоне спецоперации в зависимости от звания и должности.
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Минцифры предложило опробовать единый реестр воинского учёта до конца 2023 года
Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.
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В ЦПВС заявили об участившихся нарушениях США в Сирии
США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии.
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Баженов — о решении РФС не ехать на турнир в Азию: здоровье важнее всего
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает правильным решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
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В Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Конте
В Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Джузеппе Конте во время посещения им города Масса.
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«Ференцварош» Черчесова в 34-й раз стал чемпионом Венгрии по футболу
«Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии по футболу сезона-2022/23.
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Пушилин: ВС России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.
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Захарова высмеяла заявление Байдена об оплате счетов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена об оплате счетов.
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Пахутко доволен результатами сезона «Локобаскет — Школьная лига»
Директор чемпионата «Локобаскет — Школьная лига» Андрей Пахутко подвёл итоги 16-го сезона турнира.
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины.
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В Москве рассказали о ходе обновления парка тяжёлой медицинской техники
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что более 8,2 млн лучевых исследований было выполнено в 2022 году с помощью современной тяжёлой профильной техники.