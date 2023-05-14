MDR: надписи исчезли за ночь — жители Дрездена сорвали антисоветскую акцию у памятника Красной армии

23:12
После обработки данных 92,7% урн Эрдоган набирает на выборах менее 50% голосов
После обработки данных 92,7% урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает %49,94. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК.
23:04
Самсонова проиграла Векич в матче третьего круга турнира WTA в Риме
Россиянка Людмила Самсонова не смогла оформить выход в четвёртый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
22:59
Молдавия объявила российского адвоката Игоря Трунова нежелательным лицом
Российский адвокат Игорь Трунов сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали его в аэропорту Кишинёва, а затем депортировали из страны как нежелательное лицо.
22:45
Чехия обыграла Казахстан в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Чехии нанесла поражение команде Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:41
РИА Новости: ВСУ превратили несколько сёл в Харьковской области в укрепрайоны
Украинская армия превратила несколько небольших населённых пунктов в Харьковской области в укрепрайоны, рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.
22:40
Зеленский связал падение своей награды в Германии с деятельностью русских
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в падении вручённой ему в Германии награды имени Карла Великого виноваты русские.
22:34
Юран — о поражении от «Факела»: такие пенальти можно давать в каждой игре
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал ошибочным назначение пенальти в ворота нижегородской команды в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
22:27
ЦИК: явка во втором туре выборов главы Гагаузии составила 54,6%
Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию автономии.
22:18
Даса не удивлён увольнению тренера «Динамо» Йокановича после игры с «Ахматом»
Защитник московского «Динамо» Эли Даса дал понять, что ожидал увольнения главного тренера столичной команды Славиши Йокановича после разгромного поражения в матче Российской-премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
22:08
Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией
Архитектура европейской безопасности должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
22:05
Форвард «Ахмата» Конате допустил получение российского паспорта
Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате дал понять, что, возможно, в ближайшее время займётся получением российского гражданства.
21:57
Эрдоган набирает 50,97% голосов после обработки данных 75% урн на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,97% голосов после обработки данных 75% урн. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК.
21:53
Макрон намерен принять Зеленского за рабочим ужином 14 мая
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять украинского лидера Владимира Зеленского в ходе рабочего ужина 14 мая, сообщает Елисейский дворец.
21:47
Морант вновь показал пистолет во время прямого эфира в соцсети
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант попал в очередной скандал.
21:45
Мэр сообщил, что ВСУ выпустили по Донецку за день более 200 снарядов
Украинские военные выпустили по Донецку за день более 200 снарядов. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
21:34
Альянс правящей партии Турции получает большинство в парламенте после подсчёта 50% урн
«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития получает большинство мест в парламенте после подсчёта бюллетеней из более чем половины урн, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
21:33
Гвардис: «Спартаку» в матче с «Зенитом» не дали пенальти из-за незначительности контакта
Член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Александр Гвардис считает, что московский «Спартак» правильно не получил пенальти в матче с петербургским «Зенитом».
21:22
Калинская снялась с матча турнира WTA c Рыбакиной из-за травмы
Россиянка Анна Калинская приняла решение не продолжать борьбу в матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной.
21:22
В генконсульстве России опровергли информацию о приостановке авиасообщения с Антальей
Информация о приостановке авиасообщения между Москвой и Антальей не соответствует действительности, задержки связаны с ремонтом в турецком аэропорту. Об этом сообщило генконсульство России в городе.
21:13
Главный тренер ЦСКА-2 Бадняревич скончался на 61-м году жизни
Ушёл из жизни главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА-2 Предраг Бадняревич.
21:11
РИА Новости: танки Т-80БВ доказали свою эффективность в ходе спецоперации
Российские танки Т-80БВ доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине, рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Бай.
20:57
Гол Шипунова принёс победу «Сочи» в 27-м туре РПЛ с «Ростовом»
«Сочи» на своём поле нанёс поражение «Ростову» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
20:56
«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ
Воронежский «Факел» на своём поле обыграл нижегородский «Пари НН» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
20:55
Губернатор: в бухтах Севастополя проводятся тренировки Черноморского флота
Тренировки Черноморского флота проводятся на входе в Севастопольскую бухту и в Стрелецкой бухте, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
20:42
В Подмосковье в руках у мужчины взорвалась учебная граната
В Орехово-Зуеве в руках у мужчины взорвалась учебная граната, пострадавший умер, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
20:39
«Ъ»: доходность облигаций в юанях выросла до 4–6%
Доходность облигаций в юанях выросла до 4–6% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ».
20:31
«Арсенал» уступил «Брайтону» и до минимума сократил шансы в борьбе за победу в АПЛ
«Арсенал» на своём поле потерпел разгромное поражение в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу с «Брайтоном».
20:30
Эрдоган набирает 52% голосов после обработки 50% урн на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,19% голосов после обработки данных 50% урн, сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК.
20:22
СЭ: новым главным тренером «Динамо» станет Николич
Московское «Динамо» после увольнения серба Славиши Йокановича может возглавить его соотечественник Марко Николич.
20:20
Bild: Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, сообщает издание Bild.
20:09
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по движению ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по двум постам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории.
20:05
Булыкин: «Динамо» полностью провалило этот сезон
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин подвёл итоги выступления бело-голубых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:00
Булыкин назвал главные причины низкого уровня футбола в России
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкого уровня футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:57
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге 1
«Монако» на своём поле сыграл вничью с «Лиллем» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
19:51
Пожар в покрасочном цехе в Тольятти ликвидирован
Пожар в покрасочном цехе предприятия «Феррони-Тольятти» ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
19:45
«Динамо» отменило пресс-конференцию после матча с «Ахматом»
Пресс-конференция «Динамо» после матча 27-го тура с грозненским «Ахматом» не состоялась.
19:45
Эрдоган набирает 53% голосов после обработки 35% урн на выборах президента Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,17% голосов на выборах президента страны после обработки данных 35,87% урн. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК.
19:38
Бувач может покинуть «Динамо» вслед за Йокановичем
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения главного тренера Славиши Йокановича.
19:35
Булыкин: Писарского рано называть игроком одного сезона
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкой результативности нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
19:34
Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого
В немецком Ахене президента Украины Владмира Зеленского наградили премией Карла Великого, сообщает РИА Новости.
19:30
Булыкин: скоро мы увидим «Крылья Советов» в стыковых матчах
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах неудачной игры самарской команды во второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:20
«Динамо» уволило Йокановича с поста главного тренера
Руководство «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.
19:19
ЦИК: Эрдоган набирает 55,98% голосов после обработки данных 16,99% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,98% голосов на выборах президента страны после обработки данных 16,99% урн, сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК.
19:18
Экс-советник Пентагона Макгрегор: давление США может вынудить Зеленского капитулировать
Серьёзное давление Соединённых Штатов может заставить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
19:14
Федерация бокса России довольна результатами чемпионата мира в Ташкенте
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко осталась довольна результатами выступления национальной сборной на мужском чемпионате мира по боксу 2023 года в Ташкенте.
19:07
Галактионов сообщил, что в «Локомотиве» заинтересованы в продлении контракта с Дзюбой
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что руководство клуба заинтересовано в продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
19:04
В армии Израиля заявили о запущенной из сектора Газа ракете
Палестинские радикальные группировки запустили ракету по Израилю с территории сектора Газа, сообщает израильская армия.
18:53
CNN Turk: Эрдоган набирает 58,3% голосов на выборах после обработки 10% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 58,3% голосов на президентских выборах после обработки 10% бюллетеней, сообщает телеканал CNN Turk.
18:47
Николсон заявил, что в «Спартаке» надеются завершить сезон в топ-3 РПЛ
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что команда надеется завершить сезон в топ-3 РПЛ.
18:46
NYT: украинские военные в Артёмовске пожаловались на российские танки и артобстрелы
Вернувшиеся из Артёмовска (Бахмута) украинские военные рассказали о столкновениях с российскими танками и частых артобстрелах.