N-TV: антисемитизм в немецких школах исходит не только от учеников, но и от преподавателей

Антисемитизм в Германии распространяется даже в школах, и для того, чтобы переломить эту тенденцию, необходимо принять срочные меры, предостерегает уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. При этом он критикует учителей за то, что ненависть к евреям подчас исходит не только от учеников, но и от самих преподавателей, отмечает немецкий телеканал N-TV.
Уполномоченный федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерегает от ненависти к евреям в немецких школах и призывает к улучшению подготовки учителей, сообщает телеканал N-TV.
«Мы замечаем, что антисемитизм распространяется и в школах, — сказал Кляйн в интервью газетам медиагруппы Funke. — Он исходит не только от учеников, но и от учителей. Иногда встречаются ужасные высказывания — повсюду на занятиях». По его словам, необходимо принять срочные меры.
Нужно ввести обязательное информирование об антисемитских инцидентах в школах по всей стране, настаивает уполномоченный немецкого правительства Кляйн. Он призывает сделать вопросы борьбы с антисемитизмом и расизмом обязательным элементом подготовки учителей по всей Германии, необходимым для сдачи профессиональных экзаменов. И, в-третьих, необходимо внимательно изучить, как в учебниках преподаётся иудаизм, призывает Феликс Кляйн.
В некоторых учебниках еврейская жизнь описывается, «как это было 2000 лет назад: мальчики читают Тору, а девочки молотят кукурузу», критикует Кляйн. Кроме того, в религиозных книгах есть и разрушительные образы, — например, мрачными красками описываются евреи, которые слушают Иисуса, читающего Нагорную проповедь. По словам Кляйна, это часто происходит бессознательно, но не должно укорениться в детях. «В школьных учебниках должно быть ясно сказано, что евреи — часть Германии», — цитирует призыв уполномоченного по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна немецкий телеканал N-TV.
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