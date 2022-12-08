Непростительно, постыдно и опасно — обозреватель Hill о провалах США в борьбе с антисемитизмом

Однако одним заметным исключением является теория «великого замещения», которую продвигают группы сторонников превосходства белой расы в США. Они верят в заговор о том, что белых христиан намеренно подменяют по всему миру представителями других рас посредством иммиграции и другими способами. На своих различных демонстрациях и собраниях, в том числе в Шарлоттсвилле в 2017 году, неонацисты часто скандируют такую ненавистную антисемитскую чепуху, как «Евреи нас не заменят», пишет обозреватель The Hill.

В докладе Американского еврейского комитета «Состояние антисемитизма в Америке в 2021 году» около 60% американцев указали, что антисемитизм является проблемой для страны. Однако примерно четверть респондентов в том же отчёте считают, что антисемитизм не является проблемой в Соединённых Штатах. Согласно тому же отчёту, около 90% американских евреев указали, что антисемитизм является проблемой для страны, и примерно три четверти считают, что на сегодняшний день в стране больше антисемитизма, чем было около пяти лет назад. Большинство американских евреев (53%) сообщили, что чувствуют себя в меньшей безопасности, чем в 2015 году, подчёркивает Чейми.

Своё влияние на укрепление антисемитизма в Америке оказывает явно самоиндуцированная амнезия среди некоторых экстремистских групп в отношении методичного преследования евреев 80 лет назад, за которым последовал Холокост, который привёл к уничтожению примерно 6 млн европейских евреев, или примерно 63% еврейского населения Европы в то время. К сожалению, антисемитизм также проявлялся в американской политике по отношению к еврейским беженцам из Европы, искавших убежища от преследований со стороны нацистской Германии. Возможно, самым памятным событием, отражающим постыдную политику США в отношении беженцев в прошлом, является отказ правительства США в 1939 году разрешить въезд примерно 900 еврейским беженцам, искавшим убежище на борту авианосца «Сент-Луис», который дошёл до Майами. Корабль был вынужден вернуться в Европу, где во время Холокоста погибла почти треть его пассажиров, напоминает обозреватель The Hill.

Америка слишком часто предпочитает игнорировать своё тревожное антисемитское прошлое и многих популярных деятелей, открыто выступавших с антисемитскими заявлениями, включая Генри Форда, Чарльза Линдберга, Коко Шанель и Луис Фаррахана. Кроме того, помимо квот на образование в крупных университетах в 1920-х годах, включая Гарвард, Йель, Принстон и Колумбию, американские евреи столкнулись с дискриминацией среди основных профессий и ограничениями на жильё. Им также было отказано в членстве в большинстве клубов, курортов и ассоциаций, а в рекламе некоторых отелей прямо исключались американские евреи, указывает автор статьи.

Хотя эта недавняя трагическая история не вызывает сомнений, многие американские антисемитские сторонники идей превосходства белой расы, в том числе Фуэнтес и Уэст, продолжают отрицать Холокост, выражать ненавистническую риторику и дискриминировать американских евреев. Они пытаются отрицать исторические факты нацистского геноцида, продвигают ложные утверждения о том, что Холокост был выдуман или сильно преувеличен в целях продвижения еврейских интересов, вывешивают нацистский флаг со свастикой и отдают нацистское приветствие, сообщает Чейми.

Обозреватель The Hill считает, что независимо от места и времени, США не могут терпеть или поддерживать тех, кто пропагандирует, позволяет или потворствует антисемитизму. В частности, избранные и назначенные государственные чиновники страны должны нести ответственность за свои слова и действия. По мнению Джозефа Чейми, антисемитское поведение и высказывания нельзя и дальше заметать под ковёр, неэтично редактировать для политического освещения на телевидении или игнорировать в надежде, что они исчезнут сами по себе. Их нельзя оправдать незначительными или бессмысленными событиями, которые были преувеличены средствами массовой информации. Их также нельзя просто отклонить, приуменьшить или объяснить ссылками на неуместные заморские диверсии, пишет автор статьи.

Чейми убеждён, что основываясь на трагических уроках недавнего прошлого, борьба с антисемитизмом требует от каждого американца недвусмысленной позиции и реакции против дискриминации американских евреев. По его мнению, терпеть антисемитизм не только категорически не по-американски, но это ещё и представляет моральную угрозу американской демократии, а также перспективам страны в XXI веке, резюмирует обозреватель издания The Hill.