Sky News: компания Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний
Немецкая компания Adidas разорвала сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом, сообщает Sky News. Причиной стали «неприемлемые и опасные» антисемитские высказывания Уэста в социальных сетях. Издание отмечает, что Adidas стал очередной из целого ряда компаний, разорвавших контракты с артистом из-за его оскорбительных высказываний.
«Adidas не приемлет антисемитизм и любой другой вид разжигания ненависти. Недавние высказывания и действия Канье Уэста были неприемлемы, агрессивны и опасны. Они нарушают ценности нашей компании в сфере разнообразия, инклюзивности, взаимоуважения и честного обращения», — приводит издание отрывок из официального заявления Adidas.
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