NBC: Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания

Рэпер Йе, ранее известный как Канье Уэст, был заблокирован в Twitter после ряда антисемитских комментариев и восхваления Гитлера, сообщает телеканал NBC. По словам владельца соцсети Илона Маска, действие аккаунта было приостановлено вследствие «подстрекательства к насилию». Перед этим Йе опубликовал на своей страничке изображение со свастикой внутри Звезды Давида, а также заявил в интервью, что видит «хорошее» даже в Гитлере.

После антисемитских комментариев и восхваления Гитлера в четверг рэпер Йе был заблокирован в Twitter, сообщает телеканал NBC. В начале пятницы в аккаунте Йе, ранее известного как Канье Уэст, появилась надпись «действие аккаунта приостановлено».

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что работа аккаунта будет приостановлена, после того как в четверг вечером в аккаунте Йе появилось изображение со свастикой внутри Звезды Давида. После этого пост был заблокирован за нарушение правил соцсети.

Маск написал на платформе, что блокировка произошла вследствие «подстрекательства к насилию». Срок сразу не оговаривался.

Как отмечается в материале, блокировка аккаунта Йе произошла примерно через месяц после того, как мультимиллиардер Маск, который называет себя «абсолютистом свободы слова», купил Twitter за $44 млрд.

Ранее в четверг Йе дал интервью стороннику теорий заговора Алексу Джонсу, в котором сделал ряд антисемитских комментариев, упомянул «еврейские СМИ» и сказал, что «видит хорошие вещи» и в том, что касается Гитлера.

Во время интервью Йе был в чёрной маске на всё лицо. В программе, которая транслировалась в прямом эфире, также участвовал сторонник превосходства белой расы Ник Фуэнтес.

Аккаунт Йе в Twitter и раньше подвергался блокировке из-за антисемитских комментариев, но в ноябре он вернулся на платформу. Маск заявил, что Twitter восстановил аккаунт Йе до того, как он купил компанию.

В свою очередь, фирма Adidas разорвала связи с Йе в октябре, заявив, что его действия были «неприемлемыми, полными ненависти и опасными».

С тех пор как Маск возглавил компанию, Twitter также приостановил работу ряда других аккаунтов, в том числе аккаунтов пользователей, подражавших Маску, отмечает NBC. Он также восстановил некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе аккаунт бывшего президента Дональда Трампа.

Вскоре после получения контроля над Twitter команда Маска уволила большую часть персонала компании, включая сотрудников, занимающихся борьбой с дезинформацией. В среду высокопоставленный представитель Евросоюза предупредил, что компании необходимо усилить меры по защите пользователей от языка ненависти, чтобы избежать нарушения новых правил.

В четверг вечером, перед тем как его аккаунт заблокировали, Йе намекнул, что собирается уйти из соцсети. Он опубликовал в Twitter изображение Маска без рубашки, которого поливают из шланга, и написал: «Давайте всегда помнить это как мой последний твит».

Маск ответил на это сообщение: «Это нормально». На заблокированный пост с изображением Звезды Давида Маск написал: «А это нет».