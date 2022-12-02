NBC: Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания
После антисемитских комментариев и восхваления Гитлера в четверг рэпер Йе был заблокирован в Twitter, сообщает телеканал NBC. В начале пятницы в аккаунте Йе, ранее известного как Канье Уэст, появилась надпись «действие аккаунта приостановлено».
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что работа аккаунта будет приостановлена, после того как в четверг вечером в аккаунте Йе появилось изображение со свастикой внутри Звезды Давида. После этого пост был заблокирован за нарушение правил соцсети.
Маск написал на платформе, что блокировка произошла вследствие «подстрекательства к насилию». Срок сразу не оговаривался.
Как отмечается в материале, блокировка аккаунта Йе произошла примерно через месяц после того, как мультимиллиардер Маск, который называет себя «абсолютистом свободы слова», купил Twitter за $44 млрд.
Ранее в четверг Йе дал интервью стороннику теорий заговора Алексу Джонсу, в котором сделал ряд антисемитских комментариев, упомянул «еврейские СМИ» и сказал, что «видит хорошие вещи» и в том, что касается Гитлера.
Во время интервью Йе был в чёрной маске на всё лицо. В программе, которая транслировалась в прямом эфире, также участвовал сторонник превосходства белой расы Ник Фуэнтес.
Аккаунт Йе в Twitter и раньше подвергался блокировке из-за антисемитских комментариев, но в ноябре он вернулся на платформу. Маск заявил, что Twitter восстановил аккаунт Йе до того, как он купил компанию.
В свою очередь, фирма Adidas разорвала связи с Йе в октябре, заявив, что его действия были «неприемлемыми, полными ненависти и опасными».
С тех пор как Маск возглавил компанию, Twitter также приостановил работу ряда других аккаунтов, в том числе аккаунтов пользователей, подражавших Маску, отмечает NBC. Он также восстановил некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе аккаунт бывшего президента Дональда Трампа.
Вскоре после получения контроля над Twitter команда Маска уволила большую часть персонала компании, включая сотрудников, занимающихся борьбой с дезинформацией. В среду высокопоставленный представитель Евросоюза предупредил, что компании необходимо усилить меры по защите пользователей от языка ненависти, чтобы избежать нарушения новых правил.
В четверг вечером, перед тем как его аккаунт заблокировали, Йе намекнул, что собирается уйти из соцсети. Он опубликовал в Twitter изображение Маска без рубашки, которого поливают из шланга, и написал: «Давайте всегда помнить это как мой последний твит».
Маск ответил на это сообщение: «Это нормально». На заблокированный пост с изображением Звезды Давида Маск написал: «А это нет».
Ссылки по теме
-
Sky News: компания Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний
-
Focus: нобелевский лауреат по литературе Анни Эрно выступает за уничтожение Израиля
-
Spiegel: надпись с ворот Бухенвальда останется девизом военной полиции — несмотря на протесты антифашистов
-
NBC: ненависть набирает обороты — жители нескольких американских штатов обнаружили у себя на пороге антисемитские листовки