В позиционирующей себя «толерантной» Швеции растёт количество преступлений против евреев на почве ненависти, однако западные леволиберальные СМИ и политики транслируют совсем другую картину мира, сообщает Samnytt. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра европейских исследований, которые показывают, что безопаснее всего евреям живётся в Венгрии — несмотря на то, что в странах Запада Будапешт неоднократно и необоснованно называют «сильным оплотом антисемитизма».

Данные опроса Центра европейских исследований показывают степень ненависти к евреям в Европе, которая сильно отличается от картины мира, транслируемой леволиберальными западными СМИ и политиками с соответствующими взглядами. К примеру, в регулярно критикуемой Венгрии на самом деле зафиксирован самый низкий уровень антисемитских преступлений на почве ненависти, в то время как «толерантные» страны, такие как Швеция, показывают один из самых высоких показателей, сообщает Samnytt.

В проведённом исследовании отмечается, что Франция и Венгрия похожи, поскольку в этих странах проживает самое многочисленное в Европе еврейское население. В то же время эти государства заметно отличаются друг от друга, когда речь идёт об антисемитских преступлениях на почве ненависти, которым подвергаются евреи. В разительном контрасте с тиражируемой картинкой, созданной СМИ и леволиберальным политическим истеблишментом, частота таких преступлений во Франции высока и продолжает расти, в то время как в Венгрии она низкая и уменьшается. Точно так же эмиграция евреев в Израиль из Франции является одной из самых высоких в Европе, в то время как венгерские евреи почти не покидают страну, пишет издание.

Другие государства, которые, по данным опроса, выделяются в связи с наличием в них серьёзных проблем с ненавистью по отношению к евреям, являются Германия и Швеция. Центр европейских исследований также развеивает устойчивый миф о том, что антисемитизм — это проблема, в первую очередь связанная с правым экстремизмом. Сведения, полученные от Агентства Европейского союза по основным правам, показывают, что люди из леворадикальных групп значительно чаще совершают преступления на почве ненависти против евреев, указывает автор статьи.

Однако наиболее распространённым является то, что преступления на почве антисемитской ненависти совершаются людьми с мусульманскими религиозными идеологическими взглядами, в которых ненависть к евреям глубоко укоренилась со времён Средневековья. На таком же уровне находятся преступления на почве ненависти, когда потерпевший по разным причинам не мог или не хотел указывать происхождение преступника, указывает Samnytt.

В исследовании подчёркивается, что, несмотря на статистические данные, Венгрию неоднократно и необоснованно клеймят «сильным оплотом антисемитизма», причём особенно прискорбно то, что такие обвинения основываются на откровенной лжи. В качестве примера первому упоминается так называемый доклад Саргентини, а в качестве примера второму — обвинения, выдвинутые американским послом в Венгрии на площадке ООН по поводу подвергнутого вандализму мемориалу жертвам холокоста в Венгрии, когда на самом деле вандалы осквернили памятник Раулю Валленбергу в Стокгольме, резюмирует Samnytt.