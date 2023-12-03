NBC: в США не хватает ёлок в преддверии Рождества

Как сообщают продавцы праздничных деревьев, им просто не хватает их на всех желающих, передаёт NBC News. По мнению экспертов, это вызвано кризисом 2008 года, когда возникла проблема с продажей большого количества ёлок, а новые просто не посадили. Из-за этого цены на главный атрибут Рождества сильно выросли, а деревьев некоторых размеров просто не найти.

АЙВИ СПЕК, владелица бизнеса: Здесь наши зоны для деревьев от восьми до девяти футов, и все они пустуют.

Вот уже 35 лет Айви Спек приносит рождественское настроение, доставляя ёлки с фермы в Северной Каролине и продавая их жителям Чикаго.

АЙВИ СПЕК: Это все деревья.

Но в этом году высокие деревья, которые так любят её клиенты, не появились.

АЙВИ СПЕК: Мы заказываем несколько тысяч, а в этом году нам не хватило, наверное, 1500 штук. Девять-десять футов больше не существует. Восемь-девять — вот где нам не хватало, но мы так и не получили ни одного. Девять-десять. В этом году мы даже не смогли их заказать.

Большинство американских деревьев поставляется из Орегона, Северной Каролины, Мичигана, Пенсильвании, Висконсина и Вашингтона. Но продавцы, такие как Айви, столкнулись с дефицитом по всей стране в последние несколько лет.

МЭТТ КРЮГГЕР, совладелец фермы по выращиванию деревьев Mistletoe Acres: Люди определённо хотят срубить собственное дерево, но мы просто не можем выращивать их достаточно быстро.

МЭГАН КРЮГГЕР, совладелец фермы по выращиванию деревьев Mistletoe Acres: Мы открыли их в первый уик-энд, а потом, практически к концу, в первый уик-энд они были закрыты.

Почему в этом году такое ограниченное предложение?

ДЖИЛЛ САЙДБОТТОМ, национальная ассоциация рождественских деревьев: Проблема ограниченного предложения возникла ещё в 2008 году и во время рецессии. Деревьев было в избытке, и люди испытывали трудности с их продажей. Из-за этого они не стали сажать столько деревьев.

Это дерево высотой около 7 футов, а его рост занимает около 15 лет. Так что, скорее всего, оно было посажено примерно в то время. Во время рецессии 2008 года. Здесь они продаются за 200 долларов. Это вдвое больше, чем в среднем по стране — от 80 до 100 долларов за дерево.

Продавцам пришлось учитывать рост цен в связи с инфляцией. Почти семь из десяти производителей говорят, что в этом году продажа деревьев обошлась им на 10 процентов дороже.

РОБЕРТ МЭЛЛОН: менеджер лота для рождественских деревьев Valley view: Они немного дороже, но с учётом стоимости топлива и тому подобных вещей этого следовало ожидать.

Продавец рождественских деревьев: За последние пять лет деревья подорожали примерно в два раза по сравнению с прошлым, и мы просто обязаны перенести это на потребителя.

А когда выбор деревьев становится меньше, Айви говорит, что покупатели, ищущие идеальный вариант, остаются недовольны.

АЙВИ СПЕК: Очень расстроены, не понимают, уходят.

Вы даже теряете клиентов, потому что у вас недостаточно деревьев.

АЙВИ СПЕК: Именно так. Много клиентов, и мы расстроены из-за этого.

Тем не менее в этом году особенно популярны живые ёлки, а не искусственные, которые зачастую стоят дешевле.

ПОКУПАТЕЛЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ДЕРЕВА: Запах живой ёлки в доме не похож ни на что другое. Это просто Рождество.

20 процентов опрошенных впервые планируют купить настоящую рождественскую ёлку. Эксперты говорят, что это в основном миллениалы, как я, которые с нетерпением ждут праздника.

Я всё понимаю. Как видите, моя ёлка уже установлена.

Или молодые семьи, которые хотят начать новые традиции с любой ёлкой, будь она большой или маленькой.

МОЛОДАЯ ПАРА С ЁЛКОЙ: Счастливого Рождества!

И сегодня к нам присоединяется Мора из магазина рождественских ёлок Айви. Мора, мы знаем, что вы должны отправиться туда в эти выходные, если вы ещё не сделали этого, чтобы сделать лучший выбор. Какие ещё есть советы для покупателей?

МОРА БАРРЕТТ: Том, в некоторых городах подобные лоты (участки с ёлками) принимают заявки по интернету, чтобы вы могли гарантированно выбрать дерево нужного вам размера. Или если вы один из тех счастливчиков, которые живут рядом с национальным лесом, вы можете получить разрешение всего за 5 долларов, чтобы пойти и срубить дерево самостоятельно. Так что, если вы ищете экономии и приключений, это тоже неплохой вариант.

И нужно только следить, чтобы на дереве не было птиц или белок, когда вы его срубите. Но это звучит забавно. Мора, большое вам спасибо. Надеюсь, люди пойдут и заберут свои деревья.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.

