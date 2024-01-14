Fox News: в США ищут новую снайперскую винтовку для спецназа, чтобы не отстать от России и Китая

02:27
Axios: Керри зимой покинет администрацию США для помощи Байдену в выборах
Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри собирается уйти в отставку этой зимой и помогать в предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена.
02:15
Продлить финансирование правительства США до марта могут на следующей неделе
Законопроект о продолжении финансирования работы правительства Соединённых Штатов до марта может быть вскоре принят Конгрессом.
01:57
МИД КНР: тайваньский вопрос является внутренним делом Китая
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая независимо от изменений на острове, заявили в китайском МИД.
01:57
Аленичев сообщил о желании возобновить тренерскую карьеру
Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не исключил, что вернётся к тренерской деятельности.
01:47
Посол в Эквадоре Спринчан: президент Нобоа открыт к развитию отношений с Россией
Президент Эквадора Даниэль Нобоа проявляет открытость к расширению сотрудничества с Россией в торговле и экономике.
01:43
Чесноков: все российские теннисисты могут пройти первый круг Australian Open
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российским теннисистам достались не самые грозные соперники в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
01:37
Efsyn: в Афинах отменили концерт трио The Tiger Lillies из-за поддержки Украины
Жители района Экзархия в Афинах потребовали отменить бесплатный концерт британской группы The Tiger Lillies из-за поддержки ею Украины.
01:31
Шарапова купила поместье в США за $11,5 млн
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова обзавелась новой роскошной недвижимостью в США.
01:27
Marca: Бензема отстранён от тренировок и пропустит сбор «Аль-Иттихада»
Главный тренер саудовского «Аль-Иттихада» аргентинец Марсело Гальярдо подверг санкциям французского нападающего Карима Бензема за неисполнение командной дисциплины.
01:11
Кот-д’Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка Африки по футболу
Сборная Кот-д’Ивуара нанесла поражение команде Гвинеи-Бисау в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года.
01:09
В Москве на станции МЦД «Дегунино» электропоезд насмерть сбил двух мужчин
Электропоезд на станции МЦД «Дегунино» насмерть сбил двух мужчин.
00:56
СК: в Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек
По факту аварии в Зеленогорске под Красноярским краем, в результате которой пострадали семь человек, возбудили уголовное дело.
00:51
Дубли Чалханоглу и Мартинеса помогли «Интеру» разгромить «Монцу» в Серии А
«Интер» на выезде нанёс разгромное поражение «Монце» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:50
В Шереметьеве, Домодедове и Внукове задержаны более 15 рейсов
По меньшей мере 17 рейсов задержали в аэропортах Москвы Шереметьево, Домодедово и Внуково.
00:37
Ларионов рассказал, что не видит души в игре хоккеистов «Торпедо»
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов признался, что его подопечным не хватает ментальной подготовки к играм регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
00:37
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра 155 мм
ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.
00:22
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Петербурге
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
00:21
Жабер сообщила, что помогает мирным жителям сектора Газа
Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса дала понять, что начала заниматься благотворительной деятельностью после начала военных действий в секторе Газа.
00:15
РБК: рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах
В данный момент рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
00:08
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Рейнджерс», Кузнецов набрал одно очко
«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:57
В НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) считают, что сборную Израиля следует вернуть на международные турниры.
23:55
В Гостином дворе определили финалистов всероссийского фестиваля «Покровский собор»
На гала-концерте в Гостином дворе определили финалистов IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».
23:47
Румыния разблокировала пункт пропуска на границе с Украиной
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что блокировка пункта пропуска «Сирет» в Румынии прекращена.
23:41
Исмаилов подписал контракт с АСА
В Absolute Championship Akhmat (АСА) сообщили, что российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подписал контракт с промоушеном.
23:39
Макрон приветствовал новый этап реставрации Нотр-Дама
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал новый этап реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
23:30
Боец «Ахмата»: ВСУ минируют дороги на Кременском участке с помощью дронов
Украинские военные с помощью беспилотников минируют дороги на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил боец спецназа «Ахмат».
23:24
Фофана стал автором первого гола на Кубке африканских наций — 2023
Сборная Кот-д’Ивуара открыла счёт в стартовом матче Кубка африканских наций 2023 года с командой Гвинеи-Бисау.
23:15
Дагестанских майнеров попросили отключить фермы на время холодов
Компания «Дагэнерго» попросила владельцев майнинговых ферм в Дагестане отключить оборудование на время холодов из-за рисков перегрузки электросетей.
23:15
Узбекистан сыграл вничью с Сирией в стартовом матче Кубка Азии по футболу
Сборная Узбекистана сыграла вничью с Сирией в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
23:03
Гиньяр и Фаббри стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду
Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в танцах на льду.
23:03
Боец с позывным Аид рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО
Бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно срывают ротации ВСУ на Кременском направлении и в Серебрянском лесничестве, выслеживая прибывших солдат противника.
22:57
Фанаты выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звёзд НХЛ
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
22:51
В Красноярске погиб подросток после катания на тюбинге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате катания на тюбинге.
22:41
Гол и голевой пас Де Брёйне помог МС обыграть «Ньюкасл» в АПЛ
«Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
22:34
Выдворенный из Латвии россиянин прибыл в Калининград
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого ранее выдворили из Латвии, прибыл в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.
22:30
«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче Примеры
«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение в баскском дерби в рамках матча 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
22:21
В Харькове демонтировали барельеф Пушкина — последнее его изображение в городе
В харьковском метро демонтировали барельеф с изображением русского поэта Александра Пушкина.
22:16
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
Лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен принял решение отказаться от участия в следующем турнире претендентов.
22:10
В США несколько тысяч человек пришли на пропалестинскую демонстрацию
На пропалестинскую демонстрацию в центре Вашингтона вышли несколько тысяч человек.
21:58
Надыршина — о денежных выплатах ОКР: пока до меня новости не доходили
Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина сообщила, что не получала обещанных выплат от Олимпийского комитета России (ОКР).
21:54
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильных морозов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
21:48
Степанова больше не выступит на этапе Кубка России в Казани
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что приняла решение сняться с пятого этапа Кубка России в Казани.
21:40
Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ракетами уничтожила аэродромы на Украине
Российская армия ракетами уничтожила взлётно-посадочные полосы и предприятия ВПК на Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.
21:30
Матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Динамо» не будут переносить на февраль
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Динамо» состоится в намеченные сроки.
21:30
ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке в ДНР
Украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Горловке в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
21:22
Силовики задержали в Эквадоре двух главарей банды, объявленной террористами
Полицейские и силовики задержали в Эсмеральдасе двух главарей банды «Лос-Ганстерс» из списка подлежащих ликвидации террористических организаций, следует из заявления объединённого командования ВС Эквадора.
21:11
Овечкин пропустит матч НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы
В «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что российский нападающий Александр Овечкин не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за повреждения.
21:02
Путин приветствовал участников фестиваля бардовской песни «Покровский собор»
Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».
20:58
В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переходе Данилы Кругового в ЦСКА.
20:57
Байден: республиканцам «придётся заплатить», если они не поддержат помощь Киеву
Республиканцам в конгрессе США «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины, заявил американский президент Джо Байден.