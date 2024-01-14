Fox News: в США ищут новую снайперскую винтовку для спецназа, чтобы не отстать от России и Китая

Командование специальных операций США (USSOCOM) опубликовало объявление о поиске новой снайперской винтовки, способной поражать цели на рекордных дистанциях. Новое оружие не только должно заменить прежние системы, но и позволить американской армии не отставать от крупнейших «почти равных» соперников, сообщает Fox News.

Командование специальных операций США (USSOCOM) хочет получить новую снайперскую винтовку. Она должна обеспечит точность на рекордных дистанциях и позволить американской армии не отставать от крупнейших конкурентов, пишет Fox News.

На специализированном сайте USSOCOM опубликовало требование к новой модели оружия. Ведомство сообщило, что ему нужна «сверхдальняя снайперская винтовка», которая будет иметь точность прямого огневого поражения в 2,5 тыс. метров и заменит такие «старые крупнокалиберные и противопехотные винтовки, как M107 и MK15».

Представитель USSCOM подтвердил Fox News поиск новой винтовки, но заверил, что это не связано с какими-либо проблемами у существующих платформ. По словам чиновника, новое оружие призвано дать американскому спецназу преимущество перед «почти равными» соперниками, такими как Китай и Россия.