NYP: театр абсурда в Давосе — надо уничтожить свободу, чтобы спасти человечество

Оказалось, что главной проблемой на пути спасения человечества является свобода, констатирует New York Post. «К счастью», наше будущее в надёжных руках участников Всемирного экономического форума в Давосе. И обсуждают его, как отмечает издание, миллиардеры, политические клоуны и прочие проныры. Не случайно некоторые циники уже заявили, что аббревиатуру ВЭФ стоит расшифровывать как Всемирный форум по порабощению.

Оказалось, что главной проблемой на пути спасения человечества является свобода слова, констатирует New York Post. К счастью, наше будущее в надёжных руках участников Всемирного экономического форума в Давосе. И обсуждают его, как отмечает издание, миллиардеры, политические клоуны и прочие проныры. Не случайно некоторые циники уже заявили, что аббревиатуру ВЭФ (WEF) стоит расшифровывать как Всемирный форум по порабощению (World Enslavement Forum).

Было заявлено, что величайшей опасностью на сегодняшний день является «дезинформация и недостоверная информация». Последний отчёт ВЭФ о глобальных рисках предупреждает: «Некоторые правительства и платформы… могут оказаться неспособными эффективно пресекать фальсифицированную информацию и вредоносный контент, что делает определение «истины» всё более спорным в различных обществах».

По мнению NYP, это подразумевает, что роль правительств должна заключаться в том, чтобы подавлять «фальсифицированную» информацию, чтобы сохранить истину, поскольку лишь они могут быть источником правды.

Ещё во время начала пандемии COVID-19 ВЭФ уже спешил заявить о необходимости «великой перезагрузки», чтобы радикально увеличить власть политиков на различные аспектами нашей жизни. К сожалению, модные эксперты считают, что единственным способом спасти планету является радикальное снижение уровня жизни неэлиты.

В пример издание приводит абсурдное давосское выступление британской активистки-эколога Джоджо Мета. Она заявила, что люди, зарабатывающие деньги на сельском хозяйстве или рыбной ловле, могут быть приравнены к людям, совершающим «массовые убийства и геноцид».

При этом если верить участникам ВЭФ, до полного счастья нам осталось всего ничего — подождать до 2030 года. Именно тогда, по их заверениям, «у вас ничего не будет и вы будете счастливы».

Судя по всему, некоторые страны уже полным ходом движутся к исполнению первой части этого обещания. По крайней мере, такой вывод напрашивается из их политических реформ, когда разрушаются права частной собственности и подрывается индивидуальная независимость.

А вот ещё пример клоунады в Давосе. Было сделано предложение установить «индивидуальные датчики углеродного следа» для отслеживания «приемлемых пределов личных выбросов». Или ещё один популярный проект — всеобщая «цифровая идентификация».

ВЭФ также помешан на цифровых валютах центральных банков. Доллар США потерял 97% своей стоимости с момента создания Федеральной резервной системы в 1913 году, но политики заслужили ещё больше власти над валютой, пишет NYP.

Помимо прочего, Давос традиционно выдаёт банальности про защиту демократии, одновременно отстаивая политику патернализма с железной хваткой. Вот, почему так активно продвигают повсеместную цензуру — она необходима для схем, одобренных ВЭФ.

Тот, кто побеждает на выборах, получает контроль над режимом цензуры и сможет использовать его для изоляции и увековечивания своей власти. И мы уже становились свидетелями таких действий.

NYP отмечает, что именно цензура помогла Джо Байдену победить на президентских выборах 2020 года. После этого, по словам федерального судьи Терри Даути, его администрация приступила к осуществлению потенциально «самой массированной атаки на свободу слова в истории Соединённых Штатов».