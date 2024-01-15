People's Daily: Китай резко осудил заявление Госдепа о выборах на Тайване

Пекин считает, что заявление Госдепартамента США о выборах в китайском регионе Тайвань серьёзно нарушает принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Как передаёт People's Daily, официальный представитель МИД КНР призвал США прекратить взаимодействие официального характера с Тайванем и прекратить посылать любой неверный сигнал сепаратистским силам, ратующим за «независимость Тайваня».

Заявление Госдепартамента США о выборах в китайском регионе Тайвань серьёзно нарушает принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Как пишет People's Daily, об этом заявил официальный представитель МИД КНР.

Это заявление серьёзно противоречит данным США политическим обещаниям поддерживать только культурные, коммерческие и другие неофициальные отношения с тайваньским регионом и посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», продолжил китайский дипломат.

По поводу этого Китай выражает серьёзное недовольство и решительный протест и уже сделал серьёзные представления американской стороне, подчеркнул представитель.

Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов Китая и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях, подтвердил представитель внешнеполитического ведомства КНР, назвав принцип одного Китая базовой нормой в международных отношениях, общепризнанным консенсусом международного сообщества, а также политическим фундаментом китайско-американских отношений.

Китайский дипломат заявил, что Китай всегда решительно выступает против любых форм официальных обменов США с Тайванем, против вмешательства со стороны США в тайваньские дела в любой форме и под любым предлогом.

Представитель МИД КНР призвал США по-настоящему придерживаться принципа одного Китая и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике, практически претворять в жизнь обязательства, которые неоднократно подтверждались руководителями США, не поддерживать «независимость Тайваня», «два Китая», или «один Китай, один Тайвань», и не стремиться использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента сдерживания Китая.

Китай призывает США прекратить взаимодействие официального характера с Тайванем и прекратить посылать любой неверный сигнал сепаратистским силам, ратующим за «независимость Тайваня», констатировал представитель МИД КНР.