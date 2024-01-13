NYT: исход выборов на Тайване приведёт к обострению напряжённости между Китаем и США

Победу на президентских выборах на Тайване одержал Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающий за суверенитет острова от Китая, пишет The New York Times. Исход этого голосования, как считает издание, вынудит Пекин усилить давление на Тайбэй, что, в свою очередь, приведёт к обострению напряжённости между КНР и США.

Действующий вице-президент Тайваня Лай Циндэ победил на местных президентских выборах, что стало неудачей для Пекина, пишет The New York Times.

Лай Циндэ — представитель правящей Демократической прогрессивной партии, которая, как поясняет издание, делает упор на суверенитете острова. В ходе выборов он одержал верх над оппозицией, которая выступает за возобновление и расширение связей с Китаем. Его главный оппонент Хоу Юи, представитель оппозиционной партии Гоминьдан, уже признал поражение, извинившись перед своими сторонниками на партийном мероприятии.

Результат этих выборов, как отмечает издание, вынудит Пекин усилить давление на Тайвань, что приведёт к обострению напряжённости между КНР и США.

Победа Лай Циндэ станет испытанием для отношений между Пекином и Вашингтоном, стабилизировавшихся в ноябре прошлого года после переговоров между Си Цзиньпином и Джо Байденом. Любое возобновление напряжённости между двумя сверхдержавами повышает риск просчёта в Тайваньском проливе, который может перерасти в конфликт, предупреждает издание.