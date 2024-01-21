NYT: глядя на то, как США «помогают» Украине, Тайвань уже не надеется на них в отношениях с Китаем

На Тайване растёт скептицизм и недоверие по отношению к США, пишет The New York Times. Наблюдая за тем, как Вашингтон заходит в тупик по вопросу поддержки Украины и Израиля, жители острова всё меньше верят, что США действительно помогут им в кризисной ситуации. Главный риск такой тенденции заключается в том, что недоверие к США может облегчить поглощение острова Китаем.

Пока Тайвань наблюдает за тем, как Вашингтон заходит в тупик в вопросе военной помощи Украине и Израилю, и пытается представить, что США на самом деле сделают для Тайваня в случае кризиса, вера местного населения в Америку падает, пишет The New York Times. По опросам, только 34% жителей Тайваня считают Соединённые Штаты страной, заслуживающей доверия, по сравнению с 45% в 2021 году.

Недавние исследования дискуссий в интернете показывают схожую тенденцию: растут опасения, что у старейшей демократии мира не хватит сил или заинтересованности, чтобы оказать Тайваню реальную помощь. Участники опроса говорили о том, что чувствуют себя пассажирами. При этом многие видят в США непредсказуемого водителя, который может доставить их в безопасное место, но с тем же успехом может и бросить руль.

На маленьком острове, расположенном в 100 милях от Китая, эти сомнения в отношении Америки могут иметь свои опасные последствия. Риск для Тайваня — и тех, кто видит в нём первую линию обороны, которая даст Китаю больше сил для доминирования в Азии, если будет потеряна, заключается в том, что недоверие к США может облегчить поглощение острова.

Если посмотреть на скептицизм, царящий сегодня на Тайване, то он в основном связан с тем, что США могут отказаться от его поддержки, отмечают эксперты — и это разумно, потому что Тайвань уже бросали раньше. Катастрофический вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, российская спецоперация на Украине и решение Вашингтона не посылать войска, визит Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, вызвавший мощный военный ответ Китая, — эти события резко негативно повлияли на общественное мнение тайваньцев о США.