FAZ: Япония ставит Окинаву под удар, идя на поводу у США

Токио дал добро американцам на расширение военной базы на Окинаве, несмотря на протесты на острове, несмотря на недовольство местного правительства. Немецкая Frankfurter Allgemeine сообщает, что жители не хотят стать мишенью, оказавшись на передовой конфликта между США и Китаем. Обостряет отношения и продолжающиеся преступления американских солдат против населения Окинавы.

«Американцы готовятся к войне», — Frankfurter Allgemeine сообщает, что несмотря на сезон дождей и штормов на Окинаве тренировки на американских военных базах не прекращаются, «снова и снова в зимнем воздухе гремят пулемётные залпы, и время от времени слышны взрывы».

«Остров, находящийся менее чем в трёх часах полёта от Токио, является одним из любимых мест отдыха японцев с длинными песчаными пляжами и обширными коралловыми рифами», но не только: на острове также расквартированы 30 тыс. американских солдат и 20 тыс. членов их семей, что делает его самой крупной военной базой США в Восточно-Китайском море.

Поскольку «отсюда на самолёте до Тайваня можно добраться всего за час», то это делает его для Вашингтона незаменимым в стратегии безопасности, продолжает немецкая газета. Но именно это стало проблемой. «Жители Окинавы не хотят стать мишенью», что очень вероятно, так как именно американским солдатам на острове предстоит «защищать Тайвань от Китая».

В опросе, проведённом Токийским университетом среди жителей острова, «83 процента участников выразили опасения, что военные базы могут сделать Окинаву мишенью в случае эскалации конфликта», 70 процентов респондентов назвали «несправедливым» то, что американцы содержат на острове такой большой гарнизон.

Но негативный настрой жителей острова не останавливает США. В настоящее время начаты работы по расширению военной базы, сообщает Frankfurter Allgemeine, намываются новые территории, «проект стоимостью в миллиард долларов, который займёт много лет», констатирует газета. На острове идут протесты против планов США и центрального правительства в Токио, которое «очень ценит партнёрство по безопасности с американцами».

Локальное правительство острова пыталось оспорить расширение базы, «призывало переместить её на главный южный остров Японии Кюсю, расположенный в нескольких сотнях километров отсюда», но после судебных разбирательств Токио, в обход местных властей, распорядился начать расширение военной базы.

«Первые строительные суда прибыли в бухту в среду на прошлой неделе», — пишет немецкая газета, из-за этого остров завешан протестными плакатами. «Я не хочу, чтобы вы строили место войны», — сообщает плакат на японском, «Нет базы — нет войны», — вторит ему другой на английском.

Кроме боязни стать побочной жертвой конфликта между Китаем и США, отношение к американцам портит и история их пребывания на островах, считает немецкая газета. До 1972 года остров управлялся США, и многие преступления, совершённые американскими солдатами, оставались нерасследованными. Frankfurter Allgemeine добавляет, что «живой обиду на бывших оккупантов поддерживает множество неприятных инцидентов, происходящих здесь и сейчас».

В 2016 году молодая женщина была изнасилована и убита американским солдатом. С того же года день её смерти стал днём памяти для островитян, «жители вспоминают это преступление каждую годовщину». Местные не считают этот случай одиночным, «до сих пор происходит бесконечная череда происшествий с участием американских вооружённых сил», — пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на мэра одного из населённых пунктов острова.

«Пока здесь находятся военные США, такие инциденты и другие происшествия будут происходить всегда», — заявляет женщина, возлагающая цветы к мемориалу убитой девушки. «Она не просто обвиняет американцев; она считает, что правительство в Токио также попирает жителей Окинавы», — уточняет газета.

У Токио нет другого выбора, полагает немецкое издание. Из-за ухудшающихся отношений между Пекином и Тайбэем, из-за «растущего бряцания оружием в Пекине», из-за китайских «совместных манёвров с Россией в воздушном пространстве Японии» Токио всё больше склонен к укреплению сотрудничества с США.

«Мы переживаем поворотный момент в истории», — заявила министр иностранных дел Ёко Камикава на открытии американо-японской конференции по безопасности. После начала Россией специальной военной операции, по мнению главы японской дипломатии, «был положен конец эпохе после холодной войны, и мы вступаем в эпоху беспорядков, в которой расшатываются основы существующего международного порядка».

Министр Ёко Камикава считает важным «сильный альянс между Соединёнными Штатами и Японией», поэтому надеется поменять мнение жителей Окинавы относительно американских военных баз. Совместно с Вашингтоном организовываются обменные программы, на которых жители острова могут посетить Вашингтон и Нью-Йорк и «подумать о будущем Окинавы», находясь в США.