European Conservative Оригинал

TEC: данные МВФ о росте российской экономики совершенно надёжны

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Новость о том, что, согласно данным МВФ, российская экономика превзошла по росту как США, так и Европу, вызвала удивление у многих западных наблюдателей. Однако, как пишет The European Conservative, Международный валютный фонд — один из авторитетнейших в мире институтов экономических исследований и статистики, поэтому нет смысла не доверять его информации.
TEC: данные МВФ о росте российской экономики совершенно надёжны
AP

Согласно докладу Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» за январь 2024 года, российская экономика превзошла по росту как США, так и Европу. Как пишет The European Conservative, данная новость вызвала удивление у многих западных наблюдателей. 

Согласно информации МВФ, реальные темпы роста ВВП США МВФ оценил на уровне 2,5%, российская экономика же выросла на 3,0%. Экономика еврозоны выросла в 2023 году на 0,1% с поправкой на инфляцию, по данным Евростата. Российская же экономика выросла на 3,0%. 

Показательно и то, что МВФ сменил негативный прогноз роста российской экономики на позитивный. В апрельском прогнозе годового роста ВВП России с поправкой на инфляцию составил 0,7%. А свежеопубликованный доклад значительно повысил этот показатель до 3,0%.
 
Однако, отмечает автор статьи, важно ответить на сам собой напрашивающийся вопрос, который то и дело звучит в социальных сетях: можно ли вообще доверять экономической статистике из России? Если бы данные исходили непосредственно от Росстата, тревога критиков была бы ещё понятной. Но обсуждаемые здесь цифры взяты из доклада Международного валютного фонда — одного из авторитетнейших в мире институтов экономических исследований и статистики, поэтому нет оснований им не доверять.
 
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European Conservative Венгрия Европа
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