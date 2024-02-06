JF: экономика ЕС «разваливается на части» — санкции навредили не России, а самой Европе

Антироссийские санкции не только не навредили России, но и оказали обратный эффект — сегодня её экономика стала «более процветающей и более самодостаточной», чем до западных санкций. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью Judging Freedom. Тем временем экономика всего Евросоюза и в особенности Германии, которую США лишили главного источника газа, держится из последних сил.

Мы несколько раз брали интервью у одного российского бизнесмена. И я спросил его, каково мнение русского народа о правительстве США. Как только переводчик перевёл ему вопрос, он расплылся в широкой улыбке. Ответ, который он нам дал — он сказал по-русски, но нам перевели, чтобы мы могли понять, — звучал так: «Вы не поверите, но у нас в Москве есть выражение: «Спасибо, Джо Байден!»

Потому что санкции заставили их перейти к другому типу экономической деятельности — а она оказалась более процветающей и более самодостаточной, чем до санкций. На самом же деле, санкции навредили Евросоюзу. Не России, а Евросоюзу.

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Всё верно. И перед нами яркий пример того, о чём вы только что говорили. У нас есть Россия, которая активно работает на семи из восьми цилиндрах, если не на всех восьми, и дела у неё идут довольно хорошо. А с другой стороны у нас есть богатырь Европы и второй после США богатырь НАТО, хотя я бы даже сказал главный богатырь НАТО — Германия, которая ходит ходуном, а её экономика разваливается на части.

И всё это произошло во многом — не только из-за этого, но в значительной степени — именно из-за наших действий по подрыву «Северных потоков», а также из-за наших действий по оказанию на них политического давления, чтобы они не пользовались российской нефтью и газом.

А у канцлера Шольца рейтинг одобрения 20 процентов…

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН: Партия «Альтернатива для Германии», которая выглядит всё более и более агрессивной и не совсем той партией, которую мы хотели бы видеть в руководстве Германии, действительно быстро набирает популярность.

Это правда. Сложно управлять страной, когда у тебя рейтинг одобрения 20 процентов.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.