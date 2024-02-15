Американский конгрессмен: нам пора прекратить финансировать бесконечные войны

Байден пытается убедить Америку, что делает всё возможное для безопасности на границе, но это ложь. В стране происходит настоящий гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности, а президента и сенат больше волнует Украина. Такое мнение выразил конгрессмен Кори Миллс в интервью Fox Business. По его словам, чиновники в США забыли, что должны служить американскому народу, а не Зеленскому.

Если бы Байден по-настоящему хотел обезопасить наши границы, в чём он пытается убедить американский народ, он мог бы сделать это прямо сейчас в соответствии с исполнительной властью, согласно разделу F статьи 212. Он мог бы просто щёлкнуть пальцем в одностороннем порядке.

А тем временем наш сенат с присущим ему высокомерием раздумывает, должны ли мы уделять приоритетное внимание нашим границам или другой границе. Реальность состоит в том, что нам пора прекратить финансировать эти бесконечные войны, прекратить ставить на первое место людей, которые нас не избирали, и уже начать думать о тех, кто незаконно пересекает нашу границу.

8,5 миллиона человек пересекли нашу границу, 1,8 миллиона беглецов! И это даже не включает, как вы заметили, всех тех из списка наблюдения за террористами, которые попали в страну. Это кризис национальной безопасности, гуманитарный кризис и кризис в области здравоохранения.

Мы как выборные должностные лица избирались американским народом. Меня избирали в седьмом округе Флориды. И я буду служить американскому народу, а не Зеленскому.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.